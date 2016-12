/ / / IMMORTAL: Νέο album στα σκαριά

Οιανακοίνωσαν νέο άλμπουμ. Η θρυλικοί black metallers θα μπουν τον Ιανουάριο στα στούντιο για την ηχογράφηση του ένατου άλμπουμ τους με τον κιθαρίστανα αναλαμβάνει χρέη τραγουδιστή ύστερα απο την αποχώρηση τουτο 2015.Οικαιδήλωσαν σχετικά:Οι Νορβηγοί έδωσαν στην δημοσιότητα και τα κομμάτια τα οποία θα εμπεριέχονται στην επικείμενη νέα τους κυκλοφορία, τα οποία είναι τα ακόλουθα:“Northern Chaos Gods”“Into Battle Ride”“Gates To Blashyrkh”“Blacker Of Worlds”“Where Mountains Rise”“Grim And Dark”“Called To Ice”“Ravendark”