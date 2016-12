/ / / LEDGE FORTCHER: Επιστρέφουν με full band μορφή και ένα ολοκαίνουριο ΕΡ

The Back of God EP

Houses

Thorn

Here my sun

Spin

Got all Wrong









All songs written by Ledge Fortcher, lyrics by Ledge. All rights perserved.

Sakis Gallo: Baritone guitars

John Spanos: Drums

Ledge: Vocals, guitar

Δύο χρόνια μετά το μινιμαλιστικόEP (2014), οιεπιστρέφουν με full band μορφή και ένα ολοκαίνουριο ΕΡ.Με τουςστη βαρύτονη κιθάρα,στα τύμπανα και τονσε κιθάρα/φωνή σκιαγραφούν τα αιχμηρά τοπία τουΗχογραφημένο και μιξαρισμένο στααπό τον, με εμπνευσμένο τίτλο από τη φωτογραφία τουκαι πλαισιωμένο από τα γραφιστικά του, το νέο ΕΡ περιλαμβάνει διάφορα ερωτήματα, σκέψεις, συναισθήματα, αντανακλάσεις της καθημερινής ζωής.Τελικά όντως έχει γυρίσει την πλάτη του ο Θεός στην ανθρωπότητα ή μήπως είναι η αδιαφορία του σύγχρονου ανθρώπου απέναντι στην ασταμάτητη ηθική και πολιτισμική του πτώση;