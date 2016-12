/ / / / Mr. HIGHWAY BAND: Δείτε το video για το νέο τους κομμάτι "Open The Door"

"The Rebel Artist" tracklist:

1. At The End Of The Day

2. Open The Door (feat. Evgenia Kapadai)

3. Forever

4. Masquerade Costume

5. Greed

6. Serenity Is Gone

7. Time Machine

8. Actress II

9. In The Fire Of Time

10. Tireless Rolling River

11. If You 'Re With Me

12. Precious Time









Συμμετέχουν οι:

Tasos Gousetis - βιολί

Vaggelis Mpakalos (Ivan Loss) - τσέλο

Pantelis Kyramargios - πιάνο

Evgenia Kapadai - φωνητικά

Giannis Robas - τρομπέτα

Renato Kushi - τρομπόνι

Nikos Giousef – μουσικό πριόνι

Georgia Poutous - φωνητικά

Giannis Pachidis - harmonica

Giorgos Fasolis - djembe

Makis Dremetsikas – μπάντζο

John Hardy - lap steel













Οιπαρουσίασαν το video για το νέο τους κομμάτιμε την συμμετοχή της. Το κομμάτι θα εμπεριέχεται στο επερχόμενο τρίτο άλμπουμ των Αθηναίων rockers με τίτλοπου αναμένεται να κυκλοφορήσει μέσα στον Ιανουάριο.