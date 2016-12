/ / / / PLACEBO και EVANESCENCE στο ROCKWAVE FESTIVAL 2017

ROCKWAVE FESTIVAL 2017

H σχέση των Placebo με το ελληνικό κοινό μοιάζει ερωτική. Από αυτές που το πέρασμα του χρόνου κάνει πιο έντονες τις αναμνήσεις και πιο παθιασμένες τις συναντήσεις! Έτσι λοιπόν και φέτος στο ΤerraVibe Park, στο πλαίσιο της 22ης εκδοχής του Rockwave Festival θα συναντηθούν ξανά, αφού η Ελλάδα θα είναι ένας από τους σταθμούς της μεγάλης τους περιοδείας που γιορτάζουν τα 20 τους χρόνια ως γκρουπ επί σκηνής.Ξεκινώντας το μακρινό 1994 οι Brian Molko (φωνή και κιθάρα) και Stefan Olsdal (μπάσο) ίδρυσαν τη μπάντα που έμελλε να αφήσει το στίγμα της στη ροκ μουσική σκηνή. Με μια σειρά εξαιρετικών κυκλοφοριών από τον ομώνυμο πρώτο δίσκο μέχρι το “Loud Like Love” των 2014 και συνολικές πωλήσεις άνω των 12 εκατομμυρίων albums οι Placebo δεν χρειάζονται ιδιαίτερες συστάσεις.Με ορμητήριο τους το Ηνωμένο Βασίλειο δεν άργησαν να κατακτήσουν κοινό και κριτικούς οι οποίοι υποκλίθηκαν στο ταλέντο τους. Πολύ γρήγορα έγιναν δημοφιλείς και έπαιξαν σε σπουδαία venues του εξωτερικού.Με όπλο την ιδιαίτερη φωνή του Molko και τις υπέροχες σκοτεινές συνθέσεις τους το συγκρότημα γνώρισε τεράστια επιτυχία, ενώ τραγούδια όπως τα “Every You, Εvery Me”, “Come Home”, “The Bitter End”, “Twenty Years”, “Meds” αγαπήθηκαν όσο λίγα από ξένους και Έλληνες μουσικόφιλους .Με ένα επετειακό show επ’αφορμή των 20 χρόνων του συγκροτήματος η 1η Ιουλίου 2017, φαντάζει σαν ιδανική ημερομηνία για τους fans ενός από τα πιο σπουδαία groups της εποχής μας! Be there with us!Στη λίστα με τα αγαπημένα groups του ελληνικού κοινού πάντοτε θα υπάρχει ειδική αναφορά και υποσημείωση στους Evanescence. Το 1995 η Amy Lee μαζί με τον Ben Moody έμελλε να δημιουργήσει ένα από τα δημοφιλέστερα ροκ συγκροτήματα των 2000s.Έτσι λοιπόν στις 2 Ιουλίου 2017 το συγκρότημα από το Little Rock του Arkansas θα συναντήσει ξανά τους φανατικούς του οπαδούς στο TerraVibe Park, δίνοντας τον δικό τους τόνο στο Rockwave Festival.Η κυκλοφορία του Fallen το 2003 έστρεψε το βλέμμα της παγκόσμιας μουσικής βιομηχανίας στoυς Evanescence την ώρα που το “Bring Me to Life” γινόταν το τραγούδι της γενιάς του. Βραβεία, εμφανίσεις μπροστά σε χιλιάδες κόσμου, ένα νέο rock icon στο πανέμορφο πρόσωπο της Amy Lee και το όνομα του γκρουπ μπαίνει με μεγάλα γράμματα στην rock εγκυκλοπαίδεια.Ακολούθησαν δυο ακόμη δίσκοι, οι: Open Door (2006) και ο ομότιτλος του συγκροτήματος (2011) με πολλά hits και εξαιρετική αποδοχή από fans και κριτικούς για να αποδείξουν πως οι Evanescence δεν ανήκουν στην κατηγορία των one-hit wonder συγκροτημάτων!Mέσα από τις σπαραξικάρδιες ερμηνείες και την αντισυμβατική περσόνα της Amy Lee, τις κοφτερές μελωδίες και την ονειρική ατμόσφαιρα των συνθέσεων οι Evanescence έγιναν ένα από τα πιο αγαπητά συγκροτήματα στην χώρα μας, επομένως το ραντεβού της 2ης Ιουλίου 2017 στο TerraVibe Park μόνο ως πολύ-αναμενόμενο μπορεί να χαρακτηριστεί!22 years people!The star is still shining!Rockwave Festival grows up with youThank you for being a part of it!Στην πρώτη φάση της προπώλησης (μέχρι 15.01.2017) τα εισιτήρια θα κοστίζουν ανά ημέρα 33€Στη δεύτερη φάση της προπώλησης η τιμή των εισιτηρίων ανά ημέρα θα διαμορφωθεί στα 39€Στην τελική φάση της προπώλησης η τιμή εισιτηρίων ανά ημέρα θα διαμορφωθεί στα 42€Στην πρώτη φάση της προπώλησης (μέχρι 15.01.2017) τα εισιτήρια διημέρου θα κοστίζουν 55€Στη δεύτερη φάση της προπώλησης η τιμή των εισιτηρίων ανά ημέρα θα διαμορφωθεί στα 65€Στην τελική φάση της προπώλησης η τιμή εισιτηρίων ανά ημέρα θα διαμορφωθεί στα 70€Ταμείο: Η τιμή εισιτηρίων ανά ημέρα θα διαμορφωθεί στα 45€Η τιμή εισιτηρίων διημέρου θα διαμορφωθεί στα 75€Η προπώληση ξεκινάει την Τρίτη 27 Δεκεμβρίου 2016ΑθήναTicket House, Πανεπιστημίου 42 (εντός της στοάς), tηλ.210 3608366ΘεσσαλονίκηMusicland, Μητροπόλεως 102, Τηλ. 2310 264880Online Sales ή αγορές με πιστωτική κάρτα, 24 ώρες/ωρο:www.ticketpro.gr | www.tickethouse.grΓια περισσότερες πληροφορίες και πλήρη δημοσιογραφική ενημέρωση απευθυνθείτε στο: press@didimusic.grΤηλέφωνο: 210 8820426 (εσωτερικό 2)