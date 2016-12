/ / / SUICIDE SILENCE: Όλες οι λεπτομέρειες για το επερχόμενο νέο τους album

"Suicide Silence" tracklist:

“Doris”

“Silence”

“Listen”

“Dying In A Red Room”

“Hold Me Up, Hold Me Down”

“Run”

“The Zero”

“Conformity”

“Don't Be Careful, You Might Hurt Yourself”

Οιέδωσαν στην δημοσιότητα τις λεπτομέρειες της επερχόμενης νέας τους δισκογραφικής δουλειάς. Το ομώνυμο πέμπτο άλμπουμ του συγκροτήματος αναμένεται να κυκλοφορήσει μέσω τηςστις 24 Φεβρουαρίου, με παραγωγό τονΑκολουθεί το tracklist: