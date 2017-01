/ / / AMORPHIS: Το "Under The Red Cloud" σε tour edition

"Under The Red Cloud" tour edition tracklist:

CD1

"Under The Red Cloud"

"The Four Wise Ones"

"Bad Blood"

"The Skull"

"Death Of A King"

"Sacrifice"

"Dark Path"

"Enemy At The Gates"

"Tree Of Ages"

"White Night"





Bonus:

"Come The Spring"

"Winter’s Sleep"









CD2 - An Evening With Friends At Huvila

"Enigma"

"Far From The Sun"

"Silent Waters"

"My Kantele"

"Silver Bride"

"Sampo"

"Alone"

"The Wanderer"

"Her Alone"





Οιθα κυκλοφορήσουν στις 3 Μαρτίου το τελευταίο τους άλμπουμσε tour edition. Η εν λόγω κυκλοφορία θα περιέχει ένα βιβλίο με τους στίχους όλων των άλμπουμ επιεποχής και ένα δεύτερο CD με εννέα ζωντανά ηχογραφημένα κομμάτια υπο τον τίτλο