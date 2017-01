/ / ARTLU BUBBLE AND THE DEAD ANIMAL GANG: Live σε Λάρισα και Αθήνα

Artlu Bubble and the Dead Animal Gang

Live at Death Disco (Αθήνα) + Stage (Λάρισα)

Screaming Dead Balloons

Ένα σύντομο όνομα συγκροτήματος είναι κανόνας στις μέρες μας. Οιδεν φαίνεται να ακολουθούν τις νόρμες. Αυτή η πενταμελής μπάντα προτίμησε ένα όνομα που είναι σίγουρο πως θα ξεχάσεις.Αλλά τι σημασία έχει;Όταν τους ακούσεις, είναι σίγουρο πως ο ήχος τους θα σε κάνει να τους θυμάσαι.Η μπάντα ονομάζει τον ήχο της Kitchen-Folk και όχι άδικα. Όπως οι Rolling Stones, ξεκίνησαν να γράφουν το υλικό τους στη βρώμικη κουζίνα του σπιτιού τους.Οι Artlu Bubble and the Dead Animal Gang συνδυάζουν τη γραφή της εποχής τους με την αίσθηση που σου αφήνουν τα 60s garage συγκροτήματα και την αρμονική μαεστρία των θρύλων του ακουστικού folk των 60s και 70s.Ο μοναδικός τους ήχος φιλοξενήθηκε από μικροσκοπικά bar-stages μέχρι και τα μεγαλύτερα festival της Ελβετίας και της Ευρώπης. Το καλοκαίρι του 2013 η μπάντα ηχογράφησε με τον Καλιφορνέζο παραγωγό Rob J. Butler στο Outside Inside Analogue Studio στην Ιταλία, μαζί με τον Matt Bordin των Squadra Omega. Τα αποτελέσματα της συνεργασίας ήταν εξαιρετικά, ο δίσκος κυκλοφόρησε αμέσως μετά από την Fruit Jelly Records και έγινε sold out στην Ελβετία.To άλμπουμ είναι φρέσκο και δροσερό και λιώνει σαν χιονονιφάδα στο στόμα. Οι Artlu Bubble and the Dead Animal Gang κλείστηκαν για ενάμιση χρόνο στο στούντιο (Shirts Off Studio) στη Βέρνη και ηχογράφησαν το δεύτερο πολύχρωμο album τους “Holidays on Fruit Jelly Island”. Σε αυτόν το δίσκο πειραματίζονται με ήχους και vintage υλικό και το αποτέλεσμα είναι ένα υπέροχο ψυχεδελικό ταξίδι.Οι Artlu Bubble and the Dead Animal Gang θα σε ταξιδέψουν σε ένα μακρύ ταξίδι διακοπών μέσα από ωκεανούς μαρμελάδας , βαθυπράσινα λιβάδια και ομιχλώδεις όχθες ποταμών. Θα γνωρίσεις τον διάσημο Flowerpotman, την ευγενική White Widow και θα πιείς ένα ζεστό καφέ με τον Helios Father…Το album “Holidays on Fruit Jelly Island” θα κυκλοφορήσει τον Μάρτιο του 2017 από την Fruit Jelly Records.Στην Ελλάδα θα έχουμε την χαρά να το απολαύσουμε σε δυο μοναδικές pre-release συναυλίες τηνστοστην Λάρισα και τηνστοστην Αθήνα με special guests τους(noiz/garage/psychedelic rock).Η τιμή του εισιτηρίου είναι 6 ευρώ και οι πόρτες ανοίγουν στις 9μμ.Enjoy your ride…Artlu Bubble & the Dead Animal Gang - Leave It To The KidsΟιμας έρχονται από την Λάρισα.Είναι ένα σχήμα που αποτελείται από τρεις αναζητητές του σύγχρονου noiz psychedelic και ότι άλλο προκύπτει από τους ακούραστους πειραματισμούς τους… Έχουν παίξει σε μικρές σκηνές και σε μεγάλα εναλλακτικά φεστιβάλ στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό αλλά και σαν support σε group όπως οι Nomads, Moon Duo, Singapore Sling…