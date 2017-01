/ / / / BLACK STAR RIDERS: Video για το νέο τους single "Testify Or Say Goodbye"

"Heavy Fire" tracklist:

01. Heavy Fire

02. When The Night Comes In

03. Dancing With The Wrong Girl

04. Who Rides The Tiger

05. Cold War Love

06. Testify Or Say Goodbye

07. Thinking About You Could Get Me Killed

08. True Blue Kid

09. Ticket To Rise

10. Letting Go Of Me









Οικυκλοφορούν στις 3 Φεβρουαρίου μέσω τηςτο τρίτο τους άλμπουμ με τίτλο. Μετά το, το συγκρότημα παρουσίασε το video για το δεύτερο single της επικείμενης κυκλοφορίας που ακούει στο όνομα