/ / / DIARY OF DREAMS: Τον Μάρτιο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

DIARY OF DREAMS LIVE

ΣΕ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ









Οι Diary Of Dreams επιστρέφουν μετά από 3 χρόνια στην Ελλάδα,

με νέο δίσκο στις αποσκευές τους,

και για 2 μοναδικές συναυλίες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Πέμπτη 2 Μαρτίου, Αθήνα, Gagarin 205.

Παρασκευή 3 Μαρτίου, Θεσσαλονίκη, Eightball.













Οι Diary Of Dreams, επιστρέφουν στην αγαπημένη τους Ελλάδα, κι εμείς θα τους απολαύσουμε ξανα:





Στην ΑΘΗΝΑ, στις 2 Μαρτίου στο Gagarin205

Προπώληση Εισιτηρίων:

σε όλα τα καταστήματα Public, Seven spots, Reload, Ευριπίδης

τηλεφωνικά στο 11876

Τιμές Εισιτηρίων:

22€ early bird limited presale

25€ προπώληση & ταμείο

Doors open: 20.00

Diary of Dreams on stage: 22.00

#diaryofdreamsAthens





Στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, στις 3 Μαρτίου στο Eightball

Προπώληση εισιτηρίων:

Café Bar Διόροφον - The Nephilim Metal Music Store - Musicland - Alone Metal Store - Dizzy Dolls - Λωτός

Τιμές Εισιτηρίων:

20€ προπώληση

25€ ταμείο

Doors open: 20.00

Diary of Dreams on stage: 22.00





Ιστορία:

Δισκογραφία:





Οιείναι ένα απ’ τα πιο αναγνωρισμένα συγκροτήματα της Goth / Darkwave μουσικής σκηνής. Μετρούν 23 χρόνια μουσικής πορείας, απ’ την πρώτη κυκλοφορία τους το 1994 (“Cholymelan”), με κύριο μέλος τον Adrian Hates, ο οποίος είναι και ο ιδρυτής, βασικός συνθέτης και τραγουδιστής της μπάντας.Το συγκρότημα έχει περιοδεύσει σε όλο τον κόσμο δίνοντας αμέτρητες συναυλίες σε κλαμπ αλλά και μεγάλα φεστιβάλ. Μετά την τελευταία κυκλοφορία τους, που ακούει στο όνομα “Grau im Licht”, ξεκίνησαν παγκόσμια περιοδεία που μετρά έως τώρα 2 χρόνια, και καταλήγει στη χώρα μας αυτόν τον Μάρτιο.Ο Adrian Hates ίδρυσε τους Diary of Dreams στα τέλη της δεκαετίας του 1980, παίρνοντας το όνομα από μια απ’ τις πρώιμες συνθέσεις του. Αρχικά, ξεκίνησε ως ένα σόλο project χωρίς την χρήση synthesizer. Ο λόγος για τον οποίο η μουσική του πήρε άλλη τροπή στη πορεία, θα μπορούσε να προκύψει από το γεγονός ότι ο Adrian μεγάλωσε ακούγοντας κλασσικούς συνθέτες, όπως ο Μπετόβεν, ο Μότσαρτ, ο Βιβάλντι και άλλοι, έχοντας ουσιαστικά ελάχιστη επαφή με τη σύγχρονη μουσική. Αυτός ήταν ίσως ένας από τους πιο καθοριστικούς παράγοντες όσον αφορά την μετέπειτα εξέλιξη των συνθέσεών του.Οι κύριες πηγές έμπνευσής του προέρχονται απ’ τα ίδια τα όνειρά του. Και έτσι οι στίχοι του είναι ... ένα 'Ημερολόγιο των Ονείρων' (Diary Of Dreams). Ένα αναπόσπαστο και εξαιρετικά σημαντικό μέρος της δημιουργικότητας των Diary Of Dreams είναι οι στίχοι τους, στίχοι γεμάτοι από αλληγορίες και συμβολισμούς.To 1994 κυκλοφόρησε το πρώτο του άλμπουμ, με τίτλο “Cholymelan”, το οποίο απέσπασε πολύ καλές κριτικές δείχνοντας, αν και πρώιμα, ότι επρόκειτο για μια μπάντα που θα έχει ανοδική πορεία μέσα στα χρόνια. Ενθαρρυμένος από την επιτυχία αυτή, ο Adrian κάνει τη δική του δισκογραφική υπό το όνομα Accession Records και κυκλοφορεί μια σειρά άλμπουμ κατά τη διάρκεια των επόμενων ετών, δημιουργώντας έτσι ένα πιστό fanbase.2 χρόνια αργότερα ακολουθεί το δεύτερο άλμπουμ με τίτλο “End of Flowers”, το οποίο χαρακτηρίζει η έντονη παρουσία σκοτεινής electro σύνθεσης, σε συνδυασμό πάντα με την μαγευτική φωνή του Adrian.Το 1997, κυκλοφορεί το “Bird Without Wings” ένα άλμπουμ που τα έχει όλα! Από αργές μελαγχολικές μπαλάντες μέχρι electro-dance μελωδίες.Συνεχόμενα άλμπουμ ακολουθούν σχεδόν κάθε χρόνο, { το “Psychoma?” (1998), το “One of 18 Angels” (2000), το “Freak Perfume” (2002), το “PaniK Manifesto” (2002), και το “Nigredo” (2004) το οποίο είναι ένα concept άλμπουμ εμπνευσμένο από μια μυθολογία την οποία δημιούργησε η ίδια η μπάντα }. Κάτι πραγματικά αξιοθαύμαστο λαμβάνοντας υπόψη την αστείρευτη πηγή δημιουργικότητάς τους!Το “Nekrolog 43”, είναι ένα άλμπουμ με περισσότερο ambient κομμάτια που υποστηρίζονται άριστα από την αντίθεση στα σκαμπανεβάσματα της σύνθεσης και της ενορχήστρωσης.Ο ένατος στη σειρά δίσκος κυκλοφορεί με τον τίτλο “Ιf” το 2009 και το “Ego:X” το 2011.Στην όλη δισκογραφική τους πορεία προστίθενται 6 Singles, 6 Compilations/live άλμπουμς και 1 DVD με τίτλο 'Nine in Numbers'.Το 2014 κυκλοφορούν το “Elegies in Darkness”. Ένα άλμπουμ το οποίο αναδεικνύει και φέρνει μπροστά το παρελθόν στο παρόν και αντίστροφα. Μιλάμε για ένα σύμπλεγμα συνθέσεων, οι οποίες κινούνται πάνω σε μια λεπτή κόκκινη γραμμή μεταξύ των πιο επιθετικών και δυνατών beat παράλληλα με την εναρμονισμένη παρουσία synths και, φυσικά, την μαγευτική φωνή του Adrian.Και ερχόμαστε στο 2015, όπου κυκλοφορούν το “Grau im Licht” το οποίο απέσπασε πολύ καλές κριτικές και με το οποίο ξεκίνησαν παγκόσμια περιοδεία που τελειώνει στη χώρα μας!