/ / / Dustbowl, Social End Products, Robert Sin & The Huckleberries: Σάββατο 28 Ιανουαρίου @ An Club

“The Notorious Cosmic Sessions Vol.1”

Dustbowl – Social End Products – Robert Sin & The Huckleberries





Saturday 28th January 2017 An Club

Ticket: 5 euros!!!





“Americana & Acid Rock music for poor people…”

Special super price merch inside (Vinyls, Cd’s & T-Shirts)





Show Starts: 22.00





Σολωμού 13-15, Εξάρχεια – Αθήνα – Τηλ: 210.330 5056





Dustbowl

Social End Products

Robert Sin & The Huckleberries

Το Σάββατο 28 Ιανουαρίου το An Club υποδέχεται το 2017 με το πολυαναμενόμενο «The Notorious Cosmic Sessions Vol.1». Μία μοναδική συνύπαρξη επί σκηνής των, τωνκαι τωνστο πρώτο «κοσμικό» live της χρονιάς.Οιμε το σκονισμένο Mother Earth Rock ήχο τους και κουβαλώντας πλέον το βάρος του «THE GREAT FANDANGO», ενός από τα καλύτερα άλμπουμ της χρονιάς που μας πέρασε, συναντούν τους Robert Sin & The Huckleberries, την μπάντα που έβγαλε το «…AND THE GHOST IN BETWEEN [2016]», το άλμπουμ με το ωριμότερο songwriting που ακούσαμε σε Americana δίσκο τον τελευταίο καιρό και την lysergic cult παρέα των Social End Products, οι οποίοι μετά την εγχώρια περιοδεία τους με τους Allah-Las και τις Acid Rock καταθέσεις των τελευταίων singles τους…«FEELS MUCH BETTER ON THE OTHER SIDE/UTOPIA » και «GODDESS OF THE LIGHT» έρχονται να δώσουν την «κοσμική» και «psych-αγωγική» διάσταση στην βραδιά.fb event: www.facebook.com/events/1660302374269907 Dustbowl is a “Mother – Earth Rock” band as they called themselves. “We weren’t concerned about fitting in or being a part of what anybody else was doing but the rebellious and deviant chain gang of mother earth”.* THE GREAT FANDANGO [May 2016] – 12’ Vinyl Album / urban sound records* BLACK RIVER’S CHEST [THE BURDEN REVISITED] / FLAMIN’ ROSE [July 2014] – CD Single / dusty records* SUCIDE AVENUE / WINTER’S ALMOST GONE April 2014] – CD Single / dusty records* GOIN’ DOWN [November 2009] – CD Album / fuzz overdose records* TROUBLEBOUND & LONESOME [2008] – CD Album / onstage recordsOther Releases: * V.A. CHRISTMAS FOR EVERYONE – “CHRISTMA’S TIME’S A-COMIN’” [December 2014] – Compilation / restless wind records* V.A. BETTER WITH FUZZ BABE!- “LEAN ON ME” [2013] – Compilation / fuzz overdose records* LAND ENDS [PAVLOS FYSAKIS BOOK “LAND ENDS”]* RAMBLIN’ BLUES E.P. [2006] – dusty recordsAcid Rock from the psychedelic concrete jungle. Under the Lysergic influences!* GODDESS OF THE LIGHTSplit 7 "with Yesterday’s Thoughts – Let Me Tell You About LoveTimemazine Fanzine #9 ANAZITI RECORDS* FEELS MUCH BETTER ON THE OTHER SIDE/ UTOPIA 7΄΄ G.O.D. Records* EGO TRIP 7″ ep / Radar Eye Records* NUTRE TU CABEZA lp / Radar Eye RecordsThe Huckleberries float gently between Americana, Country-Folk and a powerful emotional soundscape reminiscent of Psychedelia.* …AND THE GHOST IN BETWEEN [2016]* With The SinnersDEATH & OTHER MISDEMEANORS (EP) [2014]