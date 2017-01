/ / / / JUDAS PRIEST: Ακούστε το "Out In The Cold" live απο την επερχόμενη επανέκδοση του "Turbo"

"Turbo" tracklist:





Disc One - Turbo: Remastered

“Turbo Lover”

“Locked In”

“Private Property”

“Parental Guidance”

“Rock You All Around The World”

“Out In The Cold”

“Wild Nights, Hot & Crazy Days”

“Hot For Love”

“Reckless”





Disc Two - Live At The Kemper Arena, Kansas City

“Out In the Cold“

“Locked In”

“Heading Out To The Highway”

“Metal Gods”

“Breaking The Law”

“Love Bites”

“Some Heads Are Gonna Roll”

“The Sentinel”

“Private Property”

“Desert Plains”

“Rock You All Around The World”





Disc Three- Live At The Kemper Arena, Kansas City

“The Hellion”

“Electric Eye”

“Turbo Lover”

“Freewheel Burning”

“Victim Of Changes”

“The Green Manalishi (With The Two -Pronged Crown)”

“Living After Midnight”

“You've Got Another Thing Coming”













Οιθα επανεκδόσουν το δέκατο άλμπουμ τους με τίτλοστις 3 Φεβρουαρίου μέσω της, remastered σε τριπλό CD καθώς και σε βινύλιο 180 γραμμαρίων, με ακυκλοφόρητο υλικό.Η επανέκδοση του κλασικού άλμπουμ της θρυλικής Βρετανικής μπάντας θα περιλαμβάνει εκτός των άλλων, ακυκλοφόρητο ζωντανό υλικό απο την εμφάνισή των Judas Priest στο Κάνσας στηνπεριοδεία τους στο πλαίσιο της προώθησης τουτο 1986.Απο την επανέκδοση τουστο video που ακολουθεί μπορείτε να ακούσετε την ζωντανή ηχογράφηση του