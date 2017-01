/ / / / / / ROCKWAVE FESTIVAL 2017: Ανακοινώθηκαν οι Paradise Lost, Anathema, Sivert Hoyem και Cigarettes After Sex

Σάββατο 1η Ιουλίου

, οι, οικαι οιπροστίθενται στο Line up τουπου θα διεξαχθεί 1η & 2η Ιουλίου στο TerraVibe κάνοντας το ακόμη πιο θελκτικό.Συγκεκριμένα το Line up διαμορφώνεται πλέον ως εξής:PlaceboSivert HoyemCigarettes After SexThe Last International PlayboysEvanescenceParadise LostAnathemaAδιαμφισβήτητα οι δύο sold out εμφανίσεις του Sivert Hoyem στο Ωδείο του Ηρώδου του Αττικού συγκαταλέγονται στα πολιτιστικά events και της συναυλίες της χρονιάς που έφυγε πριν λίγες μέρες. Επιστρέφει λοιπόν στην Ελλάδα και το Rockwave Festival το Σάββατο 1η Ιουλίου για να δώσει ένα show αντάξιο της δυναμικής του.Αναμφίβολα ο πιο αγαπημένος Νορβηγός καλλιτέχνης στη χώρα μας. Η σχέση του ελληνικού κοινού με τον Sivert Høyem ξεκίνησε πριν 16 χρόνια, με την πρώτη εμφάνιση των Madrugada στο ιστορικό "Ρόδον". Η σχέση αυτή ανανεώνεται και μεγαλώνει, το ίδιο συμβαίνει και με το κοινό αυτού του σπουδαίου τραγουδιστή-τραγουδοποιού. O Ηoyem μας συγκινεί ακόμη περισσότερο σήμερα, με την ευθύτητά του, το βάθος της μουσικής και της σκέψης του, την ευκρίνεια της αντίληψής του, την τρυφερότητα της μοναδικής εσωτερικής φωνής του και τη δυναμική σκηνική του παρουσία.Από τα χρόνια των Madrugada μέχρι το Lioness και την ραδιοφωνική υστερία του “Sleepwalking Man” και τόσων άλλων υπέροχων τραγουδιών ο Sivert Hoyem είναι ίσως ο αγαπημένος τραγουδιστής των Ελλήνων. Μια σχέση αμφίδρομη με το κοινό, που όσο τα χρόνια περνούν γίνεται πιο βαθιά και πιο δυνατή.Όταν ο Greg Gonzalez ηχογραφούσε το “I” ως το πρώτο EP της μπάντας του στο Τέξας το 2012, δε φανταζόταν την απρόσμενη επιτυχία των Cigarettes after Sex, στην οποία ο ίδιος αρέσκεται να αναφέρεται ως «μυστήριο» ή «ατύχημα». Παρά το γεγονός ότι οι ίδιοι δεν εκμεταλλεύτηκαν τις δυνατότητες που δίνουν οι video streaming πλατφόρμες, η γρήγορη αναγνωρισιμότητα του συγκροτήματος οφείλεται κατά κύριο λόγο σε αυτές. Έτσι, όταν οι Cigarettes after Sex κυκλοφόρησαν το 2015 το single “Affection”, μια σημαντική κοινότητα από θαυμαστές είχε ήδη δημιουργηθεί, έτοιμη για τη νέα τους δουλειά και ανυπόμονη για live εμφανίσεις.Ακολούθησαν την ίδια χρονιά τα singles “Keep on Loving You” και “K.”, με το συγκρότημα να αποκτά όλο και περισσότερη διαδικτυακή φήμη και την πρώτη τους περιοδεία να θεωρείται πλέον ένα αναγκαίο επόμενο βήμα. Ξεκινώντας από μεγάλες πόλεις της Ευρώπης και καταλήγοντας σε Αμερική, οι Cigarettes after Sex ταξίδεψαν τους fans τους με το ρομαντικό, σκοτεινό ambient pop ήχο τους και κέρδισαν τις εντυπώσεις ως μια σπουδαία ανερχόμενη μπάντα.Το πρώτο τους full album αναμένεται να κυκλοφορήσει μέσα στη φετινή χρονιά και το ελληνικό κοινό θα έχει την ευκαιρία να τους δει επι σκηνής στο TerraVibe Park, το Σάββατο 1η Ιουλίου στο Rockwave Festival.Mε πάνω από εικοσιπέντε χρόνια στην πλάτη, οι προπάτορες του ατμοσφαιρικού death metal, είναι πλέον πολλά περισσότερα από προπάτορες του ατμοσφαιρικού death metal. Ηγέτες της βρετανικής σκηνής του σκληρού ήχου, από το Halifax ορμώμενοι οι Paradise Lost έμελλε να γίνουν ένα εκ των σημαντικότερων metal συγκροτημάτων από καταβολής του είδους. Τα Gothic/ Draconian Times/ Icon στέκονται μνημειώδη αριστουργήματα και απαραίτητες προσθήκες σε κάθε ενημερωμένη δισκοθήκη.Οι μελαγχολικές σπαραξικάρδιες μελωδίες του Greg Mackintosh μαζί με την χαρακτηριστική φωνή του Nick Holmes αποτελούν το σήμα κατατεθέν της μπάντας από το Halifax. Σκοτεινή ατμόσφαιρα που καθηλώνει, τραχύτητα, εμπνευσμένα riffs υποστηριζόμενα από τα αριστοτεχνικά ρυθμικά μέρη των Edmodson (μπάσο) και Erlandsson (drums) αποτελούν τα θεμέλια πάνω στα οποία στηρίζεται η καλλιτεχνική ελευθερία των Paradise Lost που δεν σταματούν να εξελίσσονται και να συγκλονίζουν σε κάθε τους δισκογραφική προσπάθεια.Τελευταίο πόνημα του συγκροτήματος το “The Plague Within”, ηχητικό απόσταγμα της σπουδαίας καριέρας τους, με τον Holmes να υποκύπτει στους αγαπημένους του βρυχηθμούς και τον Mackintosh να συνθέτει ορισμένα από τα πιο μεγαλοπρεπή του riffs. More to see την Κυριακή 2 Ιουλίου στο TerraVibe Park και το Rockwave FestivalΗ φημισμένη σκηνή του Liverpool μπορεί να περηφανεύεται και για την μπάντα των αδερφών Cavanagh που ξεκίνησαν το μουσικό τους ταξίδι το 1990 σαν Pagan Angel. Mαζί με τους My Dying Bride και τους Paradise Lost, ηγήθηκαν του ατμοσφαιρικού doom-death metal, κυκλοφορώντας μια σειρά εξαιρετικών δίσκων όπως τa Serenades, Silent Enigma και το αριστουργηματικό Alternative 4.Στο τέλος της δεκαετίας του 90 οι progressive rock αναφορές τους ήρθαν στην επιφάνεια, με το Judgement να αποτελεί τομή στην καριέρα τους και οδηγό για τη μουσική συνέχεια των Anathema που φτάνει μέχρι τον τελευταίο δίσκο που κυκλοφόρησε το βρετανικό συγκρότημα υπό τον τίτλο Distant Satellites.Όλα τα υπέροχα τραγούδια που έχουν αφήσει παρακαταθήκη στους οπαδούς τους εδώ και 25 χρόνια είναι το επιστέγασμα όλων όσων δουλεύουν οι Anathema στο μουσικό τους ταξίδι έως τώρα.Ομορφιά, ένταση, δράμα, νέες μουσικές κατευθύνσεις, όλα αυτά ενσωματωμένα στη συνθετική χημεία των Daniel, John και Vincent και στη μαγευτική φωνή της Lee Douglas. Περισσότερα επί σκηνής την Κυριακή 2η Ιουλίου στο TerraVibe! See you there Rockwavers!22 years people!The star is still shining!Rockwave Festival grows up with youThank you for being a part of it!Στην πρώτη φάση της προπώλησης (μέχρι 15.01.2017) τα εισιτήρια θα κοστίζουν ανά ημέρα 33€Στη δεύτερη φάση της προπώλησης η τιμή των εισιτηρίων ανά ημέρα θα διαμορφωθεί στα 39€Στην τελική φάση της προπώλησης η τιμή εισιτηρίων ανά ημέρα θα διαμορφωθεί στα 42€Στην πρώτη φάση της προπώλησης (μέχρι 15.01.2017) τα εισιτήρια διημέρου θα κοστίζουν 55€Στη δεύτερη φάση της προπώλησης η τιμή των εισιτηρίων διημέρου θα διαμορφωθεί στα 65€Στην τελική φάση της προπώλησης η τιμή εισιτηρίων διημέρου θα διαμορφωθεί στα 70€Τα εισιτήρια διακεκριμένης ζώνης, μπροστά στη σκηνή (Golden Standing Tickets) ανά ημέρα θα κοστίζουν 50€Τα V.I.P. εισιτήρια ανά ημέρα θα κοστίζουν 50€(Με την αγορά τριών V.I.P./ Golden Standing εισιτηρίων, θα δίνεται και ένα V.I.P. Parking Pass)Τα Golden Standing/ VIP εισιτήρια διημέρου θα κοστίζουν 85€Ταμείο: Η τιμή εισιτηρίων ανά ημέρα θα διαμορφωθεί στα 45€Η τιμή εισιτηρίων διημέρου θα διαμορφωθεί στα 75€TerraVibe Park37ο χλμ Εθνικής Οδού Αθηνών-ΛαμίαςΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΠΩΛΗΣΗΣ:Ticket House, Πανεπιστημίου 42 (εντός της στοάς), tηλ.210 3608366Musicland, Μητροπόλεως 102, Τηλ. 2310 264880Online Sales ή αγορές με πιστωτική κάρτα, 24 ώρες/ωρο:www.ticketpro.gr | www.tickethouse.grΓια περισσότερες πληροφορίες και πλήρη δημοσιογραφική ενημέρωση απευθυνθείτε στο: press@didimusic.grΤηλέφωνο: 210 8820426 (εσωτερικό 2)