/ / / ROTTING CHRIST: Σάββατο 25 Μαρτίου @ Piraeus 117 Academy

Οι Rotting Christ εμφανίζονται στις 25 Μαρτίου ζωντανά στο Piraeus 117 Academy.

Περισσότερα στο Δελτίο Τύπου που ακολουθεί.

Το 1988 κάπου στην Αθήνα, άλλαξε μια για πάντα η ιστορία του ελληνικού metal. Ήταν το κομβικό πια σημείο της ίδρυσης των. 29 χρόνια μετά χαίρουν της καθολικής αποδοχής όλων των εμπλεκομένων του σκληρού ήχου και επιστρέφουν στην Αθήνα για μια μοναδική συναυλία τοστοέχοντας έναν από τους καλύτερους δίσκους του 2016 στις αποσκευές τους!29 years doing the devil’s work θα πουν ίσως οι μυημένοι και σκληροπυρηνικοί οπαδοί των Rotting Christ σε μια προσπάθεια να χαρακτηρίσουν την πιο σημαντική metal μπάντα που έβγαλε ποτέ η χώρα μας. To 1988 ο Σάκης Τόλης και ο αδερφός του Θέμης, κυκλοφόρησαν την πρώτη τους δισκογραφική δουλειά, πριν κλεισουν καν τα 20 τους χρόνια. “Passage to Arcturo”, λοιπόν λίγο πριν το “Thy Mighty Contract” γίνει το πρώτο ολοκληρωμένο album των Rotting Christ ταράζοντας τα λασπωμένα νερά του Black Metal. Ακολούθησαν τα “Non Serviam” & “Triarchy of the Lost Lovers” για να κλείσει η ανίερη τριλογία τους και η περιβόητη “Fuck Christ Tour” με Immortal και Blasphemy για να φέρουν τους Rotting Christ στην εμπροσθοφυλακή του Black Metal κινήματος. Το Hellenic Black Metal είχε βρει πια τους μπροστάρηδες του.Μετά από κάποιες αλλαγές στο Line up του group, κυκλοφόρησαν τα “A Dead Poem” & “Sleep of the Angels” βαδίζοντας σε dark metal μονοπάτια και οι Christ γνώρισαν και εμπορική επιτυχία δίχως ποιοτική έκπτωση στον ήχο τους, περιοδεύοντας σε ολόκληρο τον κόσμο ασταμάτητα.Μετά το Genesis το συγκρότημα εξέλιξε τον ήχο του και άλλο, εντάσσοντας ανατολίτικα στοιχεία, δίνοντας χώρο παράλληλα στις πεντατονικές της Ηπείρου, παράγοντας ένα αξιοθαύμαστο αποτέλεσμα που εξέπληξε θετικά το πολυπληθές κοινό τους. Ξεκίνησαν με το Theogonia, μεσολάβησε το Aealo μέχρι τον Κατά τον Δαίμονα Εαυτού δίσκο, αποδεικνύοντας γιατί θεωρούνται πρεσβευτές του ελληνικού metal παγκοσμίως, με συμμετοχές στα σημαντικότερα φεστιβάλ της υφηλίου.To 2016 έφερε στο δρόμο των οπαδών των Christ έναν εξαιρετικό δίσκο που συμπεριλήφθη στις λίστες με τα καλύτερα metal albums της χρονιάς που φεύγει.Σκοτεινό, ατμοσφαιρικό, φυλάκισε στις νότες του όλη την μουσική πορεία του γκρουπ από το 1988 έως σήμερα!Σκεπτόμενοι, δημιουργικοί, εμπνευσμένοι, πιστοί σε όσα καθόρισαν τον ήχο τους οι Rotting Christ επιστρέφουν στην Αθήνα για να δώσουν ένα show αντάξιο της ιστορίας τους, τοστοH σπουδαιότερη ελληνική μπάντα live! Non Serviam!Τιμή Προπώλησης :Τιμή Ταμείου :Σημεία Προπώλησης :Ticket House, Πανεπιστημίου 42 (εντός της στοάς), τηλ.210 3608366Metal Era, Εμμανουήλ Μπενάκη 22, τηλ. 210 3304133