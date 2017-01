/ / Σαν Σήμερα: 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Σαν σήμερα γεννιέται η Janis Joplin.

Γενέθλια επίσης για τους Rod Evans (Deep Purple) και Whitfield Crane (Ugly Kid Joe).

19 χρόνια απο τον θάνατο του πρωτοπόρου rockabilly μουσικού Carl Perkins και 29 χρόνια απο την κυκλοφορία του "So Far, So Good... So What!" των Megadeth !









19/01/1943













19/01/1947









19/01/1968









19/01/1988





19/01/1998













Γεννιέται στο Port Arthur του Τέξας ηΣτην εφηβεία της την ενδιέφερε πολύ η ζωγραφική, οπου και ασχολούνταν με αυτήν μέχρι που άκουσε κάποιους blues δίσκους, όπωςκαιοι οποίοι και την επηρέασαν στο να αποφασίσει να γίνει τραγουδίστρια, ξεκινώντας απο την τοπική χορωδία.Στο σχολείο οι συμμαθητές της απέφευγαν να την κάνουν παρέα και την αποκαλούσανκαι. Αποφοιτώντας παρακολούθησε κάποια μαθήματα στοκαι αργότερα γράφτηκε στο πανεπιστήμιο του Ωστιν απο όπου δεν θα αποφοιτήσει λόγω της επιλογής της να ασχοληθεί με το τραγούδι.Η πανεπιστημιακή εφημερίδα, της έκανε το 1962 (17 Ιουλίου) ένα αφιέρωμα με τίτλο: "Τολμά να είναι διαφορετική". Το άρθρο ξεκινούσε:Η πρώτη φορά που ηχογραφήθηκε τραγούδι της ήταν το Δεκέμβριο του 1962, στο σπίτι ενός συμφοιτητή της, που ηχογράφησε τοΤο 1964 και ενώ είχε μετακομίσει προσωρινά στο Σαν Φρανσίσκο, συνέθεσε με τον κιθαρίστα των, 7 Blues τραγούδια, τακαι, τα οποία κυκλοφόρησαν αργότερα όλα μαζί στο άλμπουμΕκείνο το χρονικό διάστημα η χρήση των ναρκωτικών απο την ίδια και η κατανάλωση αλκοόλ αυξήθηκε κατακόρυφα και οι φίλοι της την έπεισαν να επιστρέψει στη γενέτειρά της. Εκεί άλλαξε τρόπο ζωής, σταματώντας τα ναρκωτικά και το αλκοόλ, ενώ υιοθέτησε την περίφημη κόμμωση "κυψέλη".Ταυτόχρονα έγραψε άλλα επτά κομμάτια, τα οποία εκδόθηκαν όλα μαζί στο άλμπουμ", που κυκλοφόρησε το 1995.Το 1966 η φωνή της Joplin, προσέλκυσε το ροκ συγκρότημα, και οτης πρότεινε να ενταχθεί στην μπάντα, όπως κι έγινε.Στο συγκρότημα, συμμετείχε σε ηχογραφήσεις κομματιών και σε περιοδείες, ταυτόχρονα όμως ξεκίνησε ξανά τη λήψη ναρκωτικών και αλκοόλ.Το 1968 ξεκίνησαν και οι τηλεοπτικές της εμφανίσεις και η δημοτικότητά της, άρχισε να ανεβαίνει κατακόρυφα. Άρχισε να γίνεται γνωστή ωςκάτι που έδειχνε να ενοχλεί τα υπόλοιπα μέλη της μπάντας. Τον Δεκέμβριο της ίδιας χρονιάς, αποχώρησε απο το συγκρότημα προκειμένου να κάνει σόλο καριέρα σχηματίζοντας τουςΤο 1969, οιπεριόδευσαν σε Ευρώπη και Β.Αμερική οπου μέρος της περιοδείας τους ήταν και το Woodstock. Στο Woodstock, η μεγάλη νευρικότητα που είχε βλέποντας την λαοθάλασσα οπαδών, την έκανε να καταναλώσει μεγάλη ποσότητα ηρωίνης, που είχε σαν αποτέλεσμα, η φωνή της να βραχνιάσει και να μην μπορεί να τραγουδήσει, αν και τελικά κατάφερε να ενθουσιάσει το κοινό.Την ίδια χρονιά μετά την αποχώρηση του κιθαρίστα, το συγκρότημα διαλύθηκε και η Joplin ίδρυσε τους, με τους οποίους συμμετείχε στο φεστιβάλ. Τον Αύγουστο του 1970, ξεκίνησε να ηχογραφεί ένα νέο άλμπουμ.Στις 4 Οκτωβρίου η Joplin δεν εμφανίστηκε στο στούντιο, κάτι που δεν συνήθιζε να κάνει, και προκάλεσε ανησυχία στον μάνατζέρ της,, ο οποίος και πήγε στο ξενοδοχείο Landmark που διέμενε η ίδια για να δει τι συμβαίνει. Μπαίνοντας στο δωμάτιο, την αντίκρισε νεκρή, δίπλα στο κρεβάτι της. Η επίσημη αιτία θανάτου της 27χρονης τραγουδίστριας, ήταν η υπερβολική δόση ηρωίνης, συνδυαζόμενη με αλκοόλ.Γεννιέται στο Buckinghamshire της Αγγλίας ο τραγουδιστήςΕντάχθηκε στα μέσα της δεκαετίας του '60 στουςενω στα τέλη της δεκαετίας του '60 υπήρξε μέλος τωνπου αργότερα μετονομάστηκαν σεμαζί με τον drummer. Δημοσιεύματα δείχνουν οτι ο Evans αυτό το διάστημα εργαζόταν και ως μοντέλο.Οι Evans και Paice υπήρξαν στο αρχικό line up τωνόταν ιδρύθηκαν το 1967. Με την θρυλική μπάντα, ο Evans ηχογράφησε τρία album και ερμήνευσε τραγούδια όπωςκαι. Οι Purple θέλοντας να σκληρύνουν τον progressive ήχο τους αντικατέστησαν το 1969 τον Evans με τονΑμέσως μετά την αποχώρησή του απο τους Purple θα ηχογραφήσει ένα προσωπικό single και στην συνέχεια . θα σχηματίσει τουςμε τους οποίους κυκλοφόρησε δυο album πριν αποχωρήσει το 1973 για να εργαστεί στο West American Hospital μέχρι το 1980 που τον πλησίασε μια εταιρεία διαχείρισης η οποία ειδικευόταν στον ανασχηματισμό γνωστών ονομάτων κι έτσι ξεκίνησε να κάνει περιοδείες με το όνομαμε άγνωστους session μουσικούς.Μετά απο μήνυση των πραγματικών, του επιβλήθηκε πρόστιμο αξίας 672.000 δολαρίων και του αφαιρέθηκαν τα δικαιώματα από τα τρία πρώτα album της μπάντας.Μετά το 1980 σταμάτησε να ασχολείται με την μουσική και εργάζεται ως γιατρός σε νοσοκομεία των ΗΠΑ.Γεννιέται στο Palo Alto της California, ο τραγουδιστής και συνιδρυτής τωνγνωστός και ωςΤο 1989 μαζί με τον παιδικό του φίλοθα σχηματίσουν το πρώτο τους συγκρότημα το οποίο μετά απο πολλές αλλαγές στην σύνθεσή του θα μετονομαστεί σε. Το 1997 οιδιαλύθηκαν και ο Whit θα σχηματίσει μαζί με τον πρώην κιθαρίστα των Machine Head,, τουςΜετά την διάλυση της μπάντας, συμμετείχε ως guest σε αρκετές ηχογραφήσεις ενώ συμμετείχε και στην ταινίακαι στο live DVDτων. Το 2006 ενσωματώθηκε στο side project,με τουςενώ το 2010 ανασχημάτισε τους. με τους οποίους κυκλοφόρησε τον Σεπτέμβριο του 2015 κυκλοφόρησε τοΟικυκλοφορούν το τρίτο στούντιο album τους με τίτλοΕίναι το μοναδικό άλμπουμ της μπάντας που ηχογραφήθηκε με τον ντράμερκαι τον κιθαρίστα, οι οποίοι απολύθηκαν αμέσως μετά την περιοδεία που ακολούθησε για την προώθηση του δίσκου. Το άλμπουμ παρά τις μή ευνοϊκές κριτικές έγινε πλατινένιο.Απεβίωσε σε ηλικία 65 ετών από καρκίνο του φάρυγγα και μετά από πολλά εγκεφαλικά επεισόδια, ο πρωτοπόρος rockabilly μουσικός και τραγουδιστήςΟ Perkins γνωστός και ως, είναι ο πιο αντιπροσωπευτικός καλλιτέχνης της rockabilly εποχής και τα τραγούδια του έχουν ερμηνευθεί απο καλλιτέχνες όπωςκ.α., ενώ υπήρξε μεγάλη επιρροή για την γενιά της ροκ μουσικής.είχε δηλώσει κάποτε οτι αν δεν υπήρχε οδεν θα υπήρχαν οιΤο όνομα του Perkins γράφτηκε στο, το 1987 για την προσφορά του στη μουσική καθώς και στακαι N, ενώ έχει κερδίσει και ένα βραβείο