/ / / / SUICIDE SILENCE: Δείτε το video του "Doris" απο το επερχόμενο album

αναμένεται να κυκλοφορήσει μέσω της

στις 24 Φεβρουαρίου.





Το video γυρίστηκε κατα την διάρκεια της εμφάνισης της μπάντας στο

Knotfest 2016 στην οποία συμμετείχε ως guest στα φωνητικά ο Jose Mangin (SiriusXM’s Liquid Metal).





Την παραγωγή του άλμπουμ ανέλαβε ο

(Korn, Slipknot), ενώ η μίξη έγινε απο τον Joe Barresi (Tool, Queens Of The Stone Age)

"Suicide Silence" tracklist:

“Doris”

“Silence”

“Listen”

“Dying In A Red Room”

“Hold Me Up, Hold Me Down”

“Run”

“The Zero”

“Conformity”

“Don't Be Careful, You Might Hurt Yourself”





Οιπαρουσίασαν το 360° video για το κομμάτιαπο το επερχόμενο νέο τους ομώνυμο άλμπουμ που