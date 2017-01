/ / / / / Triple "F" Festival: Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου @ Remedy με Sin By Four, Dreamonition και Wash of Sounds

Ήρθε η ώρα για το Triple "F" Festival

ή αλλιώς "Female Fronted Festival" στο Remedy Live Club!





Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου

Remedy Live Club

Κουντουριώτου 9, Νέο Ηράκλειο









SIN BY FOUR

Dreamonition

Wash of Sounds

Ανεβασμένα γκάζια, γρέζια και συναισθηματισμός, μελωδικές κιθάρες πλαισιωμένες από ευφάνταστες μπασογραμμές, τύμπανα αδιαπέραστα και στίχοι εμπνευσμένοι από τον άνθρωπο και τους στοχασμούς του δίνουν στουςτο μεταλλικό hard rock ύφος που τους χαρακτηρίζει. Τόσο το πάθος τους για δυναμικές εμφανίσεις, όσο και η έμφυτη τάση της τετράδας για πειραματισμό, ξεδιπλώνονται στις αθηναϊκές σκηνές από το φθινόπωρο του 2015.Line upStella: Vocals, SpyG: Guitars, Dimmy K: Bass / Vocals, Chris P: DrumsLink: https://www.facebook.com/sinbyfour/ Μια 5μελής μπάντα από την Αθήνα, που ξεκίνησαν σαν ιδέα και με συνθέσεις από τους Βασίλη Καραβία και Δημήτρη Καββαδία. Μετά από πειραματισμούς στον ήχο τους και προσθαφαιρέσεις μελών, απέκτησαν την τωρινή τους σύνθεση, με την οποία είναι έτοιμοι να κυκλοφορήσουν το debut album τους με τίτλο "Living in a microcosm". Ετοιμαστείτε για μελωδικό speed-thrash metal που θα σας ισοπεδώσει!Line upΕλευθερία Παναγάκου - Φωνητικά, ΠλήκτραΒασίλης Καραβίας - Κιθάρες, φωνητικάΔημήτρης Βαρβαρίγος - Κιθάρες, φωνητικάΚώστας Σταματακόπουλος – ΜπάσοΑλέξης Μπακογιάννης - ΤύμπαναLink: https://www.facebook.com/Dreamonition/ Οιείναι ενα hard rock φαινόμενο που ξεκίνησε το 2014, με υποστηριχτές τον Κώστα Μαύρο στην κιθάρα και τη Ναϊρούζ στα φωνητικά. Στην παρέα προστέθηκαν ο Γιάννης Σούνδιας στο μπάσο και ο Κυριάκος Πασχάλης στα τύμπανα! Ο ήχος τους προέρχεται από ένα μείγμα δυναμικής Rock με όμορφες μελωδικές γραμμές! Έχουν συμμετάσχει και φτάσει μεχρι τον Τελικό του Battle of the Bands 2014-2015 στην Αθήνα και στόχος τους είναι να μοιραστούν την μουσική τους, με τον πιο δυνατό τρόπο! ...it’s a wash of sounds and everything in between.Line upNairouz – VoicesKostas M.- Strings and OverturesGiannis S. - Bottom EndKyriakos P. – PulseLink: https://www.facebook.com/washofsounds/ DOORS OPEΝ AT 21.00 | DAMAGE 7e beer|wine|includedΜε την ευγενική υποστήριξη της Modern Mental Rebels.