/ / / / XANDRIA: Video για το νέο τους κομμάτι "Call Of Destiny"

"Theater Of Dimensions" tracklist:

“Where The Heart Is Home”

“Death To The Holy”

“Forsaken Love”

“Call Of Destiny”

“We Are Murderers (We All)” (featuring Björn "Speed" Strid)

“Dark Night Of The Soul”

“When The Walls Came Down (Heartache Was Born)”

“Ship Of Doom”

“Ceilí”

“Song For Sorrow And Woe”

“Burn Me”

“Queen Of Hearts Reborn”

“A Theater Of Dimensions”





Οιπαρουσίασαν το video για το κομμάτι, απο το επερχόμενο νέο τους άλμπουμ με τίτλοπου θα κυκλοφορήσει στις 27 Ιανουαρίου με guests τους),),) και).