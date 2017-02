/ / / / / ALPHASTATE, BLACKSUN, HEAVENBLACK: Κυριακή 19 Φεβρουαρίου @ Remedy

AlphaState

Κυριακή 19 Φεβρουαρίου

Remedy Live Club





Doors open: 21:00

Damage: €7





Οιείναι μια νέα Ελληνική heavy metal μπαντα που δημιουργήθηκε στην Αθήνα τον Απρίλιο του 2014. Στόχος ήταν να συνδυαστούν ο '80ς τρόπος σύνθεσης/παιξίματος με μια πιο σύγχρονη αισθητική στον ήχο. Κάποιες από τις κύριες επιρροές είναι μπάντες όπως Steelheart, Black Label Society, Ozzy Osbourne, Pantera, Primal Fear, Brainstorm.Τα μέλη της μπάντας έχουν αρκετά χρόνια προϋπηρεσίας στο χώρο, και είναι οι εξής:Pete Breaker (Dark Deceiver) στη κιθάραΜάνος Ξανθάκης (Jericho, Sovereign, Overthrone, Celestial Ode, Agnosia, Solid Faith, Blazon, Strangeyes, False Coda) στα φωνητικάΔημήτρης Τσουνάκας (Domenica) στο μπάσοΦοίβος Ανδριόπουλος (3Fold Pain, Sorrowful Angels, Clairvoyant, Wings in Motion, Trendy Hooligans, Sad Dolls, Revolted Masses, Nipenthis) στα τυμπαναH μπάντα πέρασε αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα στο στούντιο ώστε να πετύχει το επιθυμητό ηχητικό αποτέλεσμα. Επίσης συνεργάστηκε με αρκετούς καταξιωμένους επαγγελματίες όσον άφορα το λογότυπο (Gustavo Sanchez) και το εξώφυλλο (Manster Design)Με το “Out of the Black”, οι ALPHASTATE είναι έτοιμοι να συστηθούν στο μεταλλικό κόσμο!LinksΚριτικές για το "Out of the Black"Metal Invader (GR) - http://metalinvader.net/el/alphastate-out-of-the-black/Heavy Metal Webzine (IT) - http://www.heavymetalwebzine.it/2016/06/09/alphastate-out-of-the-black-2015/ Sleaze Roxx (EN) - http://sleazeroxx.com/reviews/alphastate-out-of-the-black/Metalzone (GR) - http://www.metalzone.gr/reviews.php?action=details&id=3945&lang=enMetal Kaoz (EN) - http://www.metalkaoz.com/album-reviews/17373-alphastate-out-of-the-black.htmlFeelA Rocka (GR) - http://feelarocka.com/alphastate-out-of-the-black.htmlOculus Metallum (IT) - http://metalwebzine.wixsite.com/oculusmetallum/alphastate-metal-r Dutch Metal Maniac (EN) - http://timvv9.blogspot.gr/2015/11/review-alphastate-out-of-black.html Flight of Pegasus (GR) - http://www.flightofpegasus.gr/heavy_metal/reviews/item/1801-alphastate Metal to Infinity (EN) - http://metaltoinfinity.be/CDREVIEWS_ABCD/olderreviews_a.htmlMetal Only (EN) - http://www.metal-only.de/reviews/2015/nov/Review-Alphastate-Out-Of-The-Black-2015-EN.pdfEternal Terror (EN) - http://www.eternal-terror.com/reviews/index.php?id=4947 Hard Music (GR) - http://hardmusic.gr/reviews/alpha-state-out-of-the-black.html Metal Rules (EN) - http://www.metal-rules.com/review/viewreview.php? month=November&year=2016&pos=1Οιείναι μια μπάντα που κινείται στο χώρο του μελωδικού heavy-power metal με πορεία στην Ελλ. σκηνή από το 1994.Χαρακτηριστικό τους είναι η δύναμη και η μελωδία.Στο ενεργητικό της έχει 7 κυκλοφορίες και στη διαδρομή αυτή, έχουν περάσει αρκετοί μουσικοί του χώρου. Πιο πρόσφατη δουλειά της μπάντας το‘’Symphonies Of The Damned’’-ένα concept-Ep,που υποστηρίχτηκε με αρκετά live.Αυτή την περίοδο βρίσκονται στην προετοιμασία νέου υλικού για την καινούργια τους δουλειά που συντομα θα ξεκινήσει να ηχογραφείται.Η σύνθεση της μπάντας είναι η εξής:Κonstantinos Merakos-VocalsMinas Papadopoulos-GuitarVasillis Veliopoulos-GuitarNick Koulelis-BassDimitris Stavroulakis-DrumsArnel Lagen-KeysΟιείναι ένα 5μελές hard’n’heavy metal σχήμα από την Αθήνα. Με μία ενεργή συναυλιακή παρουσία από το καλοκαίρι του 2014, με συμμετοχή στον ελληνικό τελικό του GBOB καθώς και με θετικές κριτικές για το υλικό και την εμφάνισή τους, το συγκρότημα βρίσκεται στη διαδικασία ηχογράφησης του πρώτου της album με τίτλο “Into Divinity”.Heavenblack:Μάριος Κουρούπης – φωνητικάΓιάννης Πατακάκης – κιθάραΔημήτρης Βαρβαρίγος – κιθάρα, φωνητικάΜάνος Βαρβαρίγος – μπάσοΦώντας Θεοχάρης – τύμπαναLink: https://www.facebook.com/heavenblack.band