/ / DARE: Οι τελευταίες λεπτομέρειες για το live στο The Crow Club

THE ROCKSTAR SESSIONS PRESENT





DARE

NOELY RAIN





THE CROW CLUB

Σάββατο 11 Φεβρουαρίου 2017

Χρήσιμες Πληροφορίες / Last Details

Ακολουθούν χρήσιμες πληροφορίες:

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

DOORS & STAGE TIMES

Οι, ένα από τα πλέον αγαπημένα συγκροτήματα του μελωδικού αλλά και κέλτικου ήχου, θα βρεθoύν για πρώτη φορά στην Αθήνα το Σάββατο 11 Φεβρουαρίου για μια ξεχωριστή εμφάνισηστο ανανεωμένο stage τουΟι),) και οικαιφέρνουν μαζί τους τα οκτώ κλασσικά album τους καθώς και το ολοκαίνουριοπου πρόσφατα κυκλοφόρησε, λαμβάνοντας διθυραμβικές κριτικές!Μια που δεν πρέπει να χάσει κανείς!Η προπώληση των διαθέσιμων εισιτηρίων στην τιμή των 20 Ευρώσυνεχίζεται μέχρι και την Tετάρτη 08 Φεβρουαρίου,στα Reload (Πανεπιστημίου 54, Αθήνα, 2103801464)και No Remorse (Γαμβέτα 4, Αθήνα, 2103830981).Η ηλεκτρονική προπώληση μέσω πιστωτικής/χρεωστικής κάρταςκαι paypal, συνεχίζεται στο www.123tickets.gr μέχρι τις 3μμ του Σαββάτου 11 Φεβρουαρίου, αποκλειστικά για παραλαβή από το ταμείο τουΓια την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού, τα εναπομείναντα εισιτήρια θα διατίθενται (στην τιμή των 20 Ευρώ) από το ταμείο τουτην ημέρα της συναυλίας, από τις 6.30μμ.Τα πρώτα 5 εισιτήρια που θα διατεθούν απο το ταμείο του χώρου την ημέρα της συναυλίας, κερδίζουν αυτόματα ένα Pre-Show Meet & Greet με τους, αφίσα της συναυλίας και ειδικό πάσο, όλα προσφορά του Rockstar Energy Drink!Οι επόμενοι 20 φίλοι που θα αγοράσουν εισιτήριο απο το ταμείοτου, θα πάρουν δώρο μία αφίσα.Οι πόρτες του The Crow Club θα ανοίξουν στις 7μμΝoely Rain on stage: 9μμDare on stage: 10μμ