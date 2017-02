/ / / / / / / DIARY OF DREAMS: Enemy of Reality, Daffodil, iN sCissorS και One Notion ανοίγουν το live στο Gagarin205

Η BlackRose Live Productions και η Fairplay

παρουσιάζουν

DIARY OF DREAMS

LIVE IN ATHENS





With Special Guests:

ENEMY OF REALITY

DAFFODIL

iN sCissorS

One Notion





Gagarin205 Live Music Space

02 Mαρτίου 2017

#DODathens

Oι, ένα απ’ τα πιο αναγνωρισμένα συγκροτήματα της Goth / Darkwave Σκηνής, επιστρέφουν μετά από 3 χρόνια στην Ελλάδα, με νέο δίσκο στις αποσκευές τους.Εμείς θα τους απολαύσουμε τηνστο, σε ένα πολύωροSpecial Goth/Darkwave Live Event, μαζί με 4 πολύ δυνατά εγχώρια σχήματα:Τhe Rockstar Sessions presentSpecial Guests:Xώρος:(Λιοσίων 205, Αθήνα)Ημερομηνια:Πέμπτη 02 Μαρτίου 2017Πόρτες19:00Έναρξη20:00Sponsored by:Rockstar Energy DrinkΠροπώληση Eισιτηρίων στην τιμή τωνViva.grTηλεφωνικά στο 11876Καταστήματα Public, SevenSpots, Media Markt, Reload, EυριπίδηςΠληροφορίες:Fairplay++30. 210. 6231077info@fairplay.grΑπ’ την πρώτη κυκλοφορία τους το 1994 (“Cholymelan”), με κύριο μέλος τον Adrian Hates, ο οποίος είναι και ο ιδρυτής, βασικός συνθέτης και τραγουδιστής της μπάντας, τοσυγκρότημα έχει περιοδεύσει σε όλο τον κόσμο δίνοντας αμέτρητες συναυλίες σε κλαμπαλλά και μεγάλα φεστιβάλ. Μετά την τελευταία κυκλοφορία τους, που ακούει στο όνομα “Grau im Licht”, ξεκίνησαν παγκόσμια περιοδεία που μετρά έως τώρα 2 χρόνια, και καταλήγει στη χώρα μας τον Μάρτιο.Ο Adrian Hates ίδρυσε τους Diary of Dreams στα τέλη της δεκαετίας του 1980, παίρνοντας το όνομα από μια απ’ τις πρώιμες συνθέσεις του. Αρχικά, ξεκίνησε ως ένα σόλο project χωρίς την χρήση synthesizer.Ο λόγος για τον οποίο η μουσική του πήρε άλλη τροπή στη πορεία, θα μπορούσε να οφείλεται στο γεγονός ότι ο Adrianμεγάλωσε ακούγοντας κλασσικούς συνθέτες, Μπετόβεν, Μότσαρτ,Βιβάλντι, έχοντας ουσιαστικά ελάχιστη επαφή με τη σύγχρονη μουσική. Αυτός ήταν ίσως ένας από τους πιο καθοριστικούς παράγοντες για την μετέπειτα εξέλιξη των συνθέσεών του. Οι κύριες πηγές έμπνευσήςτου προέρχονται απ’ τα ίδια τα όνειρά του, κι έτσι οι στίχοι του είναι ένα 'Ημερολόγιο Ονείρων' (Diary Of Dreams), στίχοι γεμάτοι από αλληγορίες και συμβολισμούς.Δισκογραφία:1994: “Cholymelan”1996: “End of Flowers1997: “Bird Without Wings”1998: “Psychoma?”2000: “One of 18 Angels”2002: “Freak Perfume”2002: “PaniK Manifesto” (2002)2004: “Nigredo”2007: “Nekrolog 43”,2009: “Ιf”2011: “Ego:X”2014: “Elegies in Darkness”2015: “Grau im Licht”