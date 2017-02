/ / / DRAGONFORCE: Όλες οι λεπτομέρειες του νέου album

"Reaching Into Infinity" tracklist:

Μετά την δημοσίευση του εξώφυλλου και του τίτλου του επερχόμενου άλμπουμ τους , οι ανακοίνωσαν όλες τις λεπτομέρειες για τον διάδοχο του (2014). Το άλμπουμ που θα φέρει τον τίτλο "Reaching Into Infinity" θα είναι διαθέσιμο σε CD, LP και σε ειδική CD και DVD έκδοση, ενώ η κυκλοφορία του προγραμματίστηκε για τις 19 Μαΐου. Οι ηχογραφήσει του μεγαλύτερου μέρους του έγιναν στην Σουηδία με παραγωγό τον. Πρόκειται για το πρώτο άλμπουμ των με τον Ιταλό ντράμερ και η μπάντα θα δώσει στους οπαδούς της μια πρώτη γεύση της νέας της δουλειάς σε μια αποκλειστική ζωντανή εμφάνισή της στο Camden Town του Λονδίνου στις 12 Απριλίου.

Tracklist:
"Reaching Into Infinity"
"Ashes Of The Dawn"
"Judgement Day"
"Astral Empire"
"Curse Of Darkness"
"Silence"
"Midnight Madness"
"WAR!"
"Land Of Shattered Dreams"
"The Edge Of The World"
"Our Final Stand"

Bonus Tracks:
"Hatred And Revenge"
"Evil Dead"

Bonus DVD - DragonForce Live at Woodstock Festival Poland 2016:
"Holding On"
"Heroes Of Our Time"
"Operation Ground and Pound"
"Holding On" (Multi-angles)
"Heroes Of Our Time" (Multi-angeles)
"Operation Ground And Pound" (Multi-Angles)