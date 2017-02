/ / / Dustbowl: Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου @ Faust

Dustbowl Live @ Faust / Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου





Οι, η μπάντα με τον χαρακτηριστικό «σκονισμένο» Mother Earth Rock ήχο, κουβαλώντας πλέον το βάρος του «THE GREAT FANDANGO», ενός από τα καλύτερα άλμπουμ της χρονιάς που μας πέρασε, θα εμφανιστούν στην σκηνή του Faust την Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου.Special Guest.– VocalsΏρα έναρξης: 22:30Είσοδος: 5 ευρώ (είσοδος θεάματος, χωρίς ποτό)7 ευρώ (κράτηση σε τραπέζι ή πάσο)Πληροφορίες – Κρατήσεις: FAUST (τηλ. 2103234095 –email: info@faust.gr) Και τούτο, γιατί το άλμπουμ έχει τέλεια οργανική ενότητα, με τα τραγούδια να είναι το ένα καλύτερο από το άλλο, παρασύροντάς σε συν τω χρόνω… Είναι δύσκολο να ξεχωρίσεις κομμάτι σ’ αυτό τον δίσκο»Μιχάλης Παπαμακάριος / toperiodiko.gr«Το ροκ της Μητέρας γης…για τους παλιότερους, όσοι κολλήσαμε εκεί στα 80’ς με Green on Red, Long Ryders, Dream Syndicate και όλη την Americana ψυχεδελική σκηνή και με τους Neil Young & The Crazy Horse και τους The Byrds λόγου χάρη, να είναι σίγουροι ότι με το Great Fandango θα βουτήξουν πάλι βαθιά σε αυτά τα νερά…. και τα νερά των Dustbowl είναι λυτρωτικά!Το The Great Fandango είναι great όπως και να το κάνουμε..»Mike Nikolitsis / ypogeio.gr«Να ένας από τους πιο ενδιαφέροντες ελληνικούς δίσκους του 2016 ως τώρα: Το Great Fandago είναι μία δισκάρα με 10 country/americana κομμάτια. Αν είσαι fan του είδους, θα βάλεις το Great Fandago στο εικόνισμα της δισκοθήκης σου... Ακόμα κι αν όμως δεν είσαι από τους πιστούς ακόλουθους αυτού του Mother Earth Rock, όπως αυτοπροσδιορίζουν τον ήχο τους οι ίδιοι οι Dustbowl, θα αγαπήσεις το δίσκο ούτως ή άλλως, διότι είναι καλοδουλεμένος και καλοφτιαγμένος απ'την αρχή ως το τέλος του».Μαρία Μαρκουλή / It’s My Blender# GreatAlbumAlert: «Θα μ’ ακούσεις να μιλάω με ενθουσιασμό, θα μ’ ακούσεις να μιλάω με αγάπη, θα μ’ ακούσεις να μιλάω με πίστη γι’ αυτή την μπάντα που είναι φευγάτη σε ανοιχτούς δρόμους και συνεχίζει να πηγαίνει και σε κάθε διασταύρωση σου δίνει ένα λόγο παραπάνω να ακολουθήσεις. .Και έτσι οι μουσικές παίρνουν φωτιά πάνω σε καλοδουλεμένες συνθέσεις με έμπνευση και ακρίβεια ως τις πιο απαλές σκιές του ήχου, στις μελωδίες και στους ρυθμούς του Great Fandango, που πολύ καθαρά, έχουν ρίζες σε γήινες αρμονίες και περιπλάνηση, σε μια σπίθα σαν κι αυτή που άναψε το ροκενρόλ εξ’ αρχής.Θα έχουμε και ένα ραντεβού κατά Δεκέμβρη μεριά, εκεί που φτιάχνουμε τις λίστες με τα καλύτερα της χρονιάς-να το θυμάστε».Παναγιώτης Γαβρίλης / Soundgaze.gr«Οι Dustbowl είναι πραγματικοί τεχνίτες της alt country, από αυτούς που δίνουν στο ιδίωμα νόημα, υπόσταση και λόγο ύπαρξης…Αυτό όμως που οι Dustbowl κάνουν στο Great Fandango, προς τιμήν τους, για ακόμα μία φορά ξεφεύγει από την πεπατημένη των προηγουμένων κυκλοφοριών τους…Και το αποτέλεσμα για ακόμη μία φορά τους δικαιώνει».Σταύρος Μπέκας / Afrodelia«Το πιο σημαντικό που πετυχαίνουν οι Dustbowl στο νέο τους album, είναι ότι προβάλουν τις επιρροές τους χωρίς να αντιγράφουν, διατηρώντας την ταυτότητά τους. Στον δίσκο υπάρχει ροή που θυμίζει concept album».Γιάννης Νέγκρης / i-jukebox.gr«Από τις λίγες φορές που δεν μπορείς να ξεχωρίσεις κάποιο τραγούδι. Σου μοιάζουν (και είναι) όλα πανέμορφα.Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Ακούστε το με προσοχή, αγάπη και μεράκι. Και μην παίρνετε τα μάτια σας από το εκπληκτικό εξώφυλλο».Γιώργος Χούλης / Rockinathens.gr«Επέστρεψαν ανανεωμένοι με έναν δίσκο δουλεμένο, γεμάτο όμορφες στιγμές και έντονα επηρεασμένο στιχουργικά απο τη τους σημερινούς δύσκολους καιρούς. Αξίζει να το τιμήσετε»Μάκης Μηλάτος / Athens Voice«Η μηχανή του χρόνου παίρνει μπροστά κι ένα υπέροχο ταξίδι αρχίζει. Πηγαίνουμε σε μέρη που έζησε ο Neil Young, … o Townes Van Zandt»Mix Grill: BEST OF 2016/ Ανασκόπηση A' εξαμήνου 2016:«Επιστρέφουν ανανεωμένοι να μας υπενθυμίσουν, όπως οι ίδιοι λένε, το "Mother Rock" τους. Κι είμαστε χαρούμενοι που το έκαναν»Αντώνης Φράγκος / Music Paper«Πάνω απ' όλα είναι η ποιοτική στόφα των τραγουδιών που τοποθετεί τον δίσκο σε περίοπτη θέση μέσα στην Ελληνική σκηνή».Ανδρέας Κύρκος / Avopolis«Το πρόσφατο άλμπουμ τους, επανεπιβεβαιώνει ότι συγκαταλέγονται στις υγιείς εγχώριες δυνάμεις που κοιτούν προς Αμερική πλευρά»Κατερίνα Ρογδάκη / Hard Music«Απολαύστε αυτό που οι ίδιοι αποκαλούν "Mother - Earth Rock". Δύσκολο να ξεχωρίσω ένα κομμάτι από το δίσκο. Το καθένα είναι ξεχωριστό, με τη δική του μοναδική προσωπικότητα»Best Albums of 2016 / The Great Fandango:Γιάννης Νέκρης / i-jukebox.grΓιωργος Χούλης - Unbalanced Pieces / Musicsociety.grRobert Sin & The HuckleberriesΠετρος Μιχοπουλος / ypogeio,grhttp://www.ypogeio.gr/Lists/Various-Top-of-2016_616rockinathens.grevart.grBEST OF 2016 Ανασκόπηση 2016: Ελληνικοί Δίσκοι - Δημήτρης ΚαμπούρηςDustbowl - The Great Fandango«Οι μελωδίες είναι αυτές που ξεχωρίζουν σε αυτό το 3ο δισκογραφικό βήμα τους. Κι η παραγωγή, που είναι από τις καλύτερες που ακούσαμε από ελληνική μπάντα το 2016. Χωρίς ίχνος ελιτισμού ή hipsterισμού, το “The Great Fandango”, αποτελεί μια όαση μουσικής, ψυχικής κατάθεσης, ανεξαρτήτως μουσικής ή εμπορικής κατεύθυνσης».