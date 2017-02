/ / / / GRAHAM BONNET BAND: Κυριακή 23 Απριλίου @ The Crow Club μαζι με Angelo Perlepes’ MYSTERY

GRAHAM BONNET BAND LIVE IN ATHENS

THE MOST POWERFUL VOICE IN ROCK

THE LEGENDARY SINGER OF RAINBOW & ALCATRAZZ

LIVE IN ATHENS @ THE CROW CLUB

MΕΓΑΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ "Τhe Rockstar Sessions":









Ο τραγουδιστής που αποθεώθηκε με τον απόλυτα ταιριαστό τίτλο “The Most Powerful Voice in Rock”, ένας πραγματικός Rockstar με μια καριέρα που πλησιάζει τα 50 χρόνια, επισκέπτεται για πρώτη φορά τη χώρα μας, φέρνοντας μαζί του όλες τις μεγάλες επιτυχίες των Rainbow και Alcatrazz, τραγούδια που σημάδεψαν δεκαετίες ροκ μουσικής.Μαζί του ο επί δεκαετίες συνοδοιπόρος του και ιδρυτικό μέλος των Alcatrazz Jim Waldo, και μία ομάδα εξαιρετικών μουσικών που εγγυώνται να γεμίσουν τη φιλόξενη και ανανεωμένη σκηνή του Crow Club με ενέργεια, και τη μουσική που συνοδεύει μόνιμα τις ζωές μας!Τhe Rockstar Sessions presentGraham Bonnet BandSpecial Guests:Xώρος:The Crow Club (Μιχαλακοπούλου & Σινώπης 27)Ημερομηνια:Κυριακή 23 Απριλίου 2017Τιμή Εισιτηρίου:Προπώληση 25€Sponsored by:Rockstar Energy DrinkΠροπώληση Eισιτηρίων στην τιμή τωνΜέσω πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας και paypal στο www.123tickets.gr(τα πρώτα 50 εισιτήρια δεν θα επιβαρυνθούν με τη χρέωση της υπηρεσίας)Από την Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου στα δισκοπωλεία:Reload (Πανεπιστημίου 54, Αθήνα, 2103801464)No Remorse (Γαμβέτα 4, Αθήνα, 2103830981)Λόγω μικρής χωρητικότητας του The Crow Club, και για την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού,θα εκδοθεί αυστηρά περιορισμένος αριθμός εισιτηρίων.Aγοράστε τα εισιτήριά σας από το www.123tickets.gr,και μπείτε στην κλήρωση για τα 5 meet & greets με τους Graham Bonnet Βand,που προσφέρει το Rockstar Energy Drink!Περισσότερες πληροφορίες και oι όροι του διαγωνισμού στη σελίδα “Νεα” του www.123tickets.grΠληροφορίες:Fairplay (+30. 210. 6231077), info@fairplay.grIntroducingΟ αντικαταστάτης του Ronnie James Dio στους Rainbow του Ritchie Blackmore, ξεκίνησε την καριέρα του στη γενέτειρά του Αγγλία όπου και σημείωσε την πρώτη του μεγάλη επιτυχία, σκαρφαλώνοντας στο Νο 5 του Βρετανικού chart ως το δεύτερο μισό των Marbles με το τραγούδι Only One Woman το 1968, τραγούδι στου οποίου τη σύνθεση και ηχογράφηση συμμετείχαν οι Barry, Robin και Maurice Gibbs των Bee Gees.Μετά από μεγάλη αποχή κατα τη διάρκεια της οποίας ηχογραφούσε jingles και έπαιρνε μικρούς ρόλους σε κινηματογραφικές ταινίες, ο Bonnet κυκλοφόρησε το 1977 το πρώτο προσωπικό του ablum με τίτλο το όνομά του, το οποίο έγινε χρυσό στην Αυστραλία. Η διασκευή του It’s All Over Now, Baby Blue του Bob Dylan έφτασε μέχρι το top-5 στην Αυστραλία ενώ το επόμενο single από το album με τίτλο Warm Ride γραμμένο από τους Bee Gees έφτασε στο Νο 1 της Αυστραλίας.Το 1979 επελέγη από τον Ritchie Blackmore ως αντικαταστάτης του Ronnie James Dio στους Rainbow με τους οποίους κυκλοφόρησε το κλασσικό album Down To Earth το οποίο παρήγαγε δύο singles τα Since You’ve Been Gone και All Night Long.Μετά τους Rainbow ο Bonnet συνέχισε την πορεία του ορμώμενος από τον ήχο τους και στα 1981 κυκλοφόρησε το album Line-Up με συμμετοχές των Mick Moody, Cozy Powell, Jon Lord, Francis Rossi και Rick Parfitt. Το album έφτασε μέχρι το Νο 62 του Βρεταικού chart ενώ το single Night Games έφτασε μέχρι το Νο6 του singles chart ενώ το επόμενο με τίτλο Liar στο Νο 51.Το 1982 στο σύντομο πέρασμα του από τους MSG του Michael Schenker πρόλαβε να ηχογραφήσει και να κυκλοφορήσει το album Assault Attack.Με τους MSG να αποτελούν παρελθόν, ο Bonnet αποφάσισε να δημιουργήσει τη δική του μπάντα και μαζί με τους Jim Waldo (πλήκτρα), Gary Shea (μπάσο), Jan Uvena (ex-Alice Cooper, τύμπανα) και το νέο κιθαριστικό θαύμα από τη Σουηδία Yngwie Malmsteen, σχημάτισαν τους Alcatrazz βασίζοντας τον ήχο τους πάνω στο πρότυπο των Rainbow και προχωρώντας ακόμα περισσότερο σε heavy metal μονοπάτια. Το πρώτο τους album No Parole from Rock ’n’ Roll έτυχε μέτριας υποδοχής στις ΗΠΑ, αλλά σημείωσε τεράστια επιτυχία στην Ιαπωνία.Από το 1983 έως το 1985, κυκλοφόρησαν τρία albums, τα No Parole from Rock ’n’ Roll, Disturbing the Peace και Dangerous Games με το βιρτουόζο κιθαρίστα Steve Vai (Frank Zappa, David Lee Roth, Whitesnake etc.) να παίρνει τη θέση του Y. Malmsteen στο δεύτερο και τον Danny Johnson (ex-Alice Cooper και μετέπειτα Steppenwolf) να αντικαθιστά τον Vai στο τρίτο album. Μετά το No Parole From Rock ’n’ Roll κυκλοφόρησαν και το live album Live Sentence. Αργότερα, το 1987 οι Alcatrazz διαλύθηκαν, και ο Bonnet επέστρεψε στην προσωπική του καριέρα.Για μια δεκαετία, ο Bonnet απασχολήθηκε ως session μουσικός, δημιούργησε βραχύβια σχήματα όπως οι Blackthorne ή συνεργάστηκε με συγκροτήματα και καλλιτέχνες όπως οι Pretty Maids (δεύτερα φωνητικά στο album Future World) και οι Eddie Hardin, Pete York, Jon Lord, Don Airey και Rey Fenwick. Μέσα σε αυτή τη δεκαετία συνεργάστηκε με τους Impelliteri για το album Stand In Line (1988) και κυκλοφόρησε το προσωπικό album Here Comes The Night (1991).Το 1997 κυκλοφόρησε το album Underground και το 1999 το album The Day I Went Mad με την συμμετοχή των Slash (Guns & Roses), Vivian Campbell (Def Leppard), Bruce Kulick (KISS) και Mario Parga.Τα επόμενα χρόνια ο Bonnet ηχογράφησε το album Heavy Metal Anthem των Ιαπώνων Anthem (2000), επανήλθε στους Impelliteri για το album System X (2001) και συνεργάστηκε και περιόδευσε με μουσικούς όπως τον Don Airey, και τους Henry James και Chris Childs των Thunder, Dario Mollo, Matteo Filippini και Taz Taylor και συμμετείχε σε αρκετά projects μεταξύ των οποίων και το metal opera project Lyraka με το οποίο κυκλοφόρησε το album Lyraka Volume 1 (2010).Το 2014, ως μέλος του supergroup Stardust Reverie Project (Zak Stevens, Jonas Hansson, Doogie White, Lynn Meredith, Victor Banner, Marc Pattison, Randy Crowley, Victor de la Chica, Eduardo Martinez, David Cano, Bill Hudson, Zuberoa Aznárez, Gorka Elso, Conrado Pesinato and Edu Falaschi) κυκλοφόρησε το album Ancient Rites Of The Moon. To 2015 ακολούθησε το album Proclamation of Shadows.Το 2015 δημιούργησε τους Graham Bonnet Band με τους οποίους έχει κυκλοφορήσει ένα E.P. με τίτλο My Kingdom Come καθώς και το πλέον πρόσφατο album τους με τίτλο The Book το Νοέμβριο του 2016.