/ / HeartCore Fest Vol.II: Παρασκευή 31 Μαρτίου και Σάββατο 1η Απριλίου @ Principal Club Theater

HeartCore Fest Vol.II





Εισιτήρια θα Προπώλουνται στα εξής σημεία :

CALIBAN

CALIBAN ONLINE :

MIOZ'A'N

MIOZAN ONLINE :

EMBRACE THE PARADOX

EMBRACE THE PARADOX ONLINE :

BREAK DOWN A VENUE

BREAK DOWN A VENUE ONLINE :

KIN BENEATH CHORUS

KIN BENEATH CHORUS ONLINE :

MORPHINJECT

MORPHINJECT ONLINE :

SEASONS A.C.

SEASON A.C. ONLINE :

ODD CREW

ODD CREW ONLINE :

SHOW YOUR FACE

SHOW YOUR FACE ONLINE :

AS ORCHIDS WITHER

AS ORCHIDS WITHER ONLINE :

SEWN MOUTH

SEWN MOUTH ONLINE :

PSYANIDE

PSYANIDE ONLINE :

GRAPES IN THE MOUTH

CON ARTIST

CON ARTIST ONLINE :

'TILL DEVOTION FADES

'TILL DEVOTION FADES ONLINE :

STREETWISE

STREETWISE ONLINE :

INHUMAN RAGE

INHUMAN REGE ONLINE :

VIOLENT CHAPTER

VIOLENT CHAPTER ONLINE :

ASTRAROT

ASTRAROT ONLINE :

DOMINATION

DOMINATION ONLINE :

HEARKEN TO THEIR AGONY

HEARKEN TO THEIR AGONY ONLINE :

FOREY BETWEEN OCEAN

FOREY BETWEEN OCEANS ONLINE :

A.T.M.T

BEYOND STRUCTURE

για άλλη μια χρονιά υπόσχεται να προσφέρει μοναδικές στιγμές ηχητικής ηδονής !Το line up τουειναι σίγουρο οτι θα ικανοποιήσει ακόμα και τους πιο απαιτητικούς εραστές της Hardcore / Modern Metal σκήνης και της Extreme μουσικής !2 Μέρες !, στο(ANDREOU GEORGIOU 56, 54627 Thessaloníki, Greece) , 24 Καυτές Μπάντες με Μουσικά Ανεπανάληπτους Headliners ,τάζουν στην Κυριολεξία ανεπανάληπτους μουσικούς οργασμούς !Την Παρασκευή 31 Μαρτίου και το Σάββατο 1η Απριλίου το Heartcore Fest Vol.II ανοίγει τις πύλες του στο κοινό στις 16.00 μμI)Stereodisc ( 4 Aristotelous street /Thessaloníki, Greece),II) 126 Clothing Store( Michael Ioannou 1/Thessaloníki,Greece)III) The Nephilim Metal Musicstore (PatriarchouIoakeim17/Thessaloniki ,Greece)στην τιμή των :για κάθε μέρα ,και για τις 2 μερες .!!!Τα εισιτήρια στην είσοδο θα κοστίζουν :για την κάθε ημέρα.Οι Μπάντες που θα συμμετέχουν θα είναι οι εξής :ΧΩΡΑ : ΓΕΡΜΑΝΙΑ (DE)ΕΙΔΟΣ : MetalcoreWebsite : http://www.calibanmetal.com/ VK.com : https://vk.com/calibanofficial Instagram : www.instagram.com/calibanofficial Twitter : www.twitter.com/calibanofficial RECORD LABEL : Century MediaΧΩΡΑ: ΓΕΡΜΑΝΙΑ (DE)ΕΙΔΟΣ : HardcoreFacebook : https://www.facebook.com/pg/miozanHC/about/?ref=page_internal website : http://www.miozanhardcore.com/ RECORD LABEL :DEMONS RUN AMOK ENTERTAINMENTΧΩΡΑ: ΕΛΛΑΔΑ (GR)ΕΙΔΟΣ: MetalcoreFacebook : https://www.facebook.com/EmbraceTheParadox/ Big Cartel: http://embracetheparadox.bigcartel.com/ HYPERLINK " http://embracetheparadox.bigcartel.com /" dox.bigcartel.com Instagram: https://www.instagram.com/embracetheparadoxofficial/ Bandcamp: https://embracetheparadoxgr.bandcamp.com/ iTunes: https://itunes.apple.com/ru/album/eves-mind-prevail/id1164315050 Amazon: https://www.amazon.com/Eves-Prevail-Explicit-Embrace-Paradox/dp/B01M8GWUAM RECORD LABEL :Straight from the Heart RecordsΧΩΡΑ:Germany (DE)ΕΙΔΟΣ : Metalcore, Post-HardcoreFacebook : https://www.facebook.com/BreakDownAVenue/ Shop: http://breakdownavenue.bigcartel.com/ Instagram : https://instagram.com/breakdownavenue Spotify : https://open.spotify.com/artist/3HW06cHXlGOmibnQpOO5Fz Soundcloud : https://soundcloud.com/breakdownavenue Twitter : https://twitter.com/breakdownavenue Youtube : https://www.youtube.com/c/BreakDownAVenue ΧΩΡΑ: ΕΛΛΑΔΑ (GR)ΕΙΔΟΣ :Modern Death MetalFacebook : https://www.facebook.com/kinbeneathchorus/ Website : http://kinbeneathchorus.com/ RECORD LABEL :Straight From The Heart RecordsΧΩΡΑ: ΕΛΛΑΔΑ (GR)ΕΙΔΟΣ :Crossover/ThrashcoreFacebook : https://www.facebook.com/Morphinject/ Bandcamp : https://morphinject.bandcamp.com/ RECORD LABEL : Straight from the Heart RecordsΧΩΡΑ: ΕΛΛΑΔΑ (GR)ΕΙΔΟΣ: Melodic HardcoreFacebook : https://www.facebook.com/SeasonsAC/ Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCI68BPm9SWzDHfhaR23wqRg RECORD LABEL :IRON NOISEΧΩΡΑ:BULGARIA (BG)ΕΙΔΟΣ :Metal, MetalcoreFacebook : https://www.facebook.com/oddcrew website : http://www.oddcrew.net/ ΧΩΡΑ:ΕΛΛΑΔΑ (GR)ΕΙΔΟΣ :Metal Groove ThrashcoreFacebook : https://www.facebook.com/Showyourfaceband/ Twitter : http://www.twitter.com/showyourface4 RECORD LABEL : Straight From The Heart RecordsΧΩΡΑ: BULGARIA (BG)ΕΙΔΟΣ :MetalcoreFacebook : https://www.facebook.com/aow.official Bandcamp: https://asorchidswither.bandcamp.com Youtube : https://www.youtube.com/user/insmanify ΧΩΡΑ:ΕΛΛΑΔΑ (GR)ΕΙΔΟΣ :Metalcore/DeathcoreFacebook : https://www.facebook.com/sewnmouth RECORDS LABEL :Straight from the Heart RecordsΧΩΡΑ:ΕΛΛΑΔΑ (GR)ΕΙΔΟΣ :Groove Melodic Death MetalFacebook : https://www.facebook.com/PsyanideOfficialBand Youtube : www.youtube.com/psyanideofficial RECORD LABEL : Straight from the Heart RecordsΧΩΡΑ: TURKEY (TR)ΕΙΔΟΣ :MetalcoreGRAPES IN THE MOUTH ONLINE :Facebook: https://www.facebook.com/grapezindaclub twitter : https://twitter.com/grapesindaclub ΧΩΡΑ:ΕΛΛΑΔΑ (GR)ΕΙΔΟΣ :Dark/Djent/Experimental metalFacebook : https://www.facebook.com/ConArtistDjent ΧΩΡΑ:ΕΛΛΑΔΑ (GR)ΕΙΔΟΣ :Alternative / Post Core / Nu ProgressiveFacebook : https://www.facebook.com/Till-Devotion-Fades-775603015887319 Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCGryHqUEbOB075EhbxIZ06Q ΧΩΡΑ:ΕΛΛΑΔΑ (GR)ΕΙΔΟΣ :HARDCOREfacebook : https://www.facebook.com/STREETWISE-Larissa-Hardcore-151773024894228 RECORD LABEL :Straight From The Heart RecordsΧΩΡΑ:ΕΛΛΑΔΑ (GR)ΕΙΔΟΣ :Modern Thrash/Death MetalFacebook: https://www.facebook.com/InhumanRageOfficial/ Twitter : https://twitter.com/InhumanRage RECORD LABEL :Straight from the Heart RecordsΧΩΡΑ:SERBIA (SRB)ΕΙΔΟΣ :Hardcore / MetalFacebook: https://www.facebook.com/violentchapter Website : http://www.violentchapter.com/ ΧΩΡΑ:ΕΛΛΑΔΑ (GR)ΕΙΔΟΣ : Hardcore/GrooveFacebook : https://www.facebook.com/Astrarot Soundcloud : https://soundcloud.com/astrarot Twitter : https://twitter.com/AstrarotFuckYou Instagram : https://www.instagram.com/astrarotofficial/ ΧΩΡΑ:ΕΛΛΑΔΑ (GR)ΕΙΔΟΣ :Thrash metalFacebook : https://www.facebook.com/domination.gr Website : http://dominationband.com/ ΧΩΡΑ:ΕΛΛΑΔΑ (GR)ΕΙΔΟΣ :Metalcore/DeathcoreFacebook : https://www.facebook.com/HearkenToTheirAgony/ Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCkxLf0TH0uCqDeMqxB80S2Q ΧΩΡΑ:ΕΛΛΑΔΑ (GR)ΕΙΔΟΣ :Death Metal, Post, HeavyFacebook : https://www.facebook.com/ForayBetweenOcean/ Soundcloud : https://soundcloud.com/foraybetweenocean Twitter : https://twitter.com/forayb2nocean Instagram : https://www.instagram.com/foraybetweenocean/ Youtube : https://www.youtube.com/c/ForayBetweenOcean RECORD LABEL : Prime Eon MediaΧΩΡΑ:ΕΛΛΑΔΑ (GR)ΕΙΔΟΣ :Hip-Hop/nu MetalA.T.M.T. MUSIC PROJECT ONLINE :Facebook : https://www.facebook.com/pg/atmtofficial/ ΧΩΡΑ:ΕΛΛΑΔΑ (GR)ΕΙΔΟΣ :Progressive MetalBEYOND STRUCTURE ONLINE :Facebook : https://www.facebook.com/BeyondStructure/