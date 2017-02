/ / KALEO: Τον Ιούλιο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Boom!!!





Οι Kaleo για πρώτη φορά στην χώρα μας!





Save the dates and prepare yourselves!

ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΠΩΛΗΣΗΣ:





Αθήνα

Θεσσαλονίκη

Στα μέσα του καλοκαιριού οι πιο «καυτές» συναυλίες θα είναι σίγουρα αυτές τωντηνκαι την επόμενη,. Από την ευλογημένη γη της Ισλανδίας έρχονται οι, ένα από τα πιο ενδιαφέροντα και πλέον δημοφιλή ροκ συγκροτήματα που ξεπήδησε τα τελευταία χρόνια στην μουσική βιομηχανία. Το 2012 συναντήθηκε μια παρέα φίλων λίγο έξω από το Ρέυκιαβικ και με προεξάρχοντα τον JJ Julius Son ιδρύθηκαν οι Kaleo (σημαίνει ο ήχος στα χαβανέζικα).Μετά από μια σειρά πολύ-συζητημένων εμφανίσεων στην πατρίδα τους το 2015 μετακομίζουν στο Austin του Texas βάζοντας πλώρη για την κυκλοφορία του 1ου τους δίσκου με τίτλο Α/Β.Η συμμετοχή στα official soundtracks των σειρών Suits και Vinylεκτοξεύει την φήμη τους, ενώ ραδιοφωνική υστερία ακολούθησε τις ακροάσεις των “Way Down we Go” και “All the Pretty Girls” γιγαντώνοντας την δημοτικότητα τους σε κάθε ραδιόφωνο της χώρας μας, όντας αναπόσπαστο μέρος πια της playlist κάθε ενημερωμένου σταθμού.Το μουσικό φαινόμενο των Kaleo λοιπόν θα επισκεφθεί για πρώτη φορά την χώρα μας, στο peak της δημιουργικότητας του, χτίζοντας την δική μας μουσική ιστορία, σε δυο βραδιές που θέλουμε να μνημονεύουν όσοι παρευρεθούν για χρόνια, επειδή υπήρξαν κομμάτι τους.Τα πρώτα εισιτήρια κοστίζουνΜετά την εξάντληση τους η τιμή θα διαμορφωθεί σταΣτην τελική φάση της προπώλησης τα εισιτήρια θα κοστίζουνΤαμείο:Η προπώληση ξεκινά την Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου 2017Ticket House, Πανεπιστημίου 42 (εντός της στοάς), tηλ.210 3608366Musicland, Μητροπόλεως 102, Τηλ. 2310 264880Online Sales ή αγορές με πιστωτική κάρτα, 24 ώρες/ωρο:www.ticketpro.gr | www.tickethouse.grΓια περισσότερες πληροφορίες και πλήρη δημοσιογραφική ενημέρωση απευθυνθείτε στο: press@didimusic.grΤηλέφωνο: 210 8820426 (εσωτερικό 2