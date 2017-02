/ / / / MAHAKALA: Ακούστε το "Army of the Flies" απο το επερχόμενο album

"The Second Fall" tracklist:

1. Army of the Flies

2. Redemption Denied

3. Purgatorium

4. Better to Reign in Hell (Than Serve in Heaven)

5. Darkness in their Eyes

6. Wrath of Lucifer (Infidels)

7. Unholy Fight

8. Blessed are the Dead

9. War Against Mankind

Οιπαρουσίασαν το εναρκτήριο κομμάτιαπο το επερχόμενο νέο τους άλμπουμ. Η νέα δισκογραφική δουλειά της ελληνικής μπάντας φέρει τον τίτλοκαι η κυκλοφορία της έχει προγραμματιστεί για τις 13 Μαρτίου.Την παραγωγή, την μίξη και το mastering ανέλαβε οστο, ενώ το εξώφυλλο σχεδιάστηκε απο τονΗ ζωντανή παρουσίαση τουθα γίνει στις 31 Μαρτίου στο Κύτταρο με support τουςκαι τους