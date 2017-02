/ / / / MEGADETH: Κέρδισαν Grammy για το "Dystopia"

Best Metal Performance

Best Rock Performance

Best Rock Song

Best Rock Album

Best Alternative Music Album

Record Of The Year

Album Of The Year

Beyoncé - Lemonade

Justin Bieber - Purpose Drake - Views Sturgill Simpson - A Sailor's Guide To Earth















Οικέρδισαν το βραβείο Grammy στην κατηγορίαγια το ομότιτλο κομμάτι του τελευταίου τους άλμπουμπου κυκλοφόρησε πέρσι.Πρόκειται για το πρώτο Grammy στην ιστορία της μπάντας, ύστερα απο 12 υποψηφιότητες.Η τελετή των 59ων Grammies έγινε χθες, 12 Φεβρουαρίου, στοτου Los Angeles με υποψήφιους στην ίδια κατηγορία τουςμε το "Silvera", τουςμε το "Rotting in Vain", τουςμε το "Shock Me" και τουςμε το "The Price is Wrong" .Αξίζει να σημειωθεί πως όταν ανακοινώθηκαν οιως νικητές για την καλύτερη metal ερμηνεία, αντί για τοαπο τα ηχεία ακουγόταν τοτωναλλά οέδειξε να το διασκεδάζει.Μεγάλος νικητής ήταν και οο οποίος τιμήθηκε μετα θάνατον με 5 Grammies μεταξύ άλλων στις κατηγορίεςκαιγια τοαφήνοντας εκτός χρυσού γραμμοφώνουκαιΗ πολυσυζητημένη τώρα εμφάνιση τωνοι οποίοι επέλεξαν να παίξουν τομαζί με την, φαίνεται πως δεν πήγε και τόσο καλά για τους πρώτους. Αρχικά η ηθοποιόςξέχασε να τους προλογίσει αναφέροντας μόνο τηνκαι στην συνέχεια, ενώ όλα ξεκίνησαν αρκετά δυναμικά, το μικρόφωνο τουήταν κλειστό με αποτέλεσμα να ακούγεται μόνο η Gaga.Ο εκνευρισμός του Hetfield είναι εμφανείς και μόλις συνειδητοποιεί πως δεν ακούγεται μοιράζεται το μικρόφωνο με την Gaga στο μεγαλύτερο μέρος του κομματιού. Με το τέλος του, ο Hetfield κλότσησε το σταντ του μικροφώνου και πέταξε την κιθάρα στον τεχνικό του.κέρδισε και επίσης 5 βραβεία για το άλμπουμ τηςμεταξύ των οποίων και αυτό του καλύτερου δίσκου.Ακολουθούν οι υποψηφιότητες στις πιο ενδιαφέρουσες κατηγορίες, ενώ όλες τις υποψηφιότητες και τους νικητές μπορείτε να τους δείτε εδώ Baroness, “Shock Me”Gojira, “Silvera”Korn, “Rotting in Vain”Periphery, “The Price Is Wrong”Alabama Shakes, “Joe” (Live From Austin City Limits)Beyonce Featuring Jack White, “Don’t Hurt Yourself”Disturbed, “The Sound of Silence” (Live on Conan)Twenty One Pilots, “Heathens”Highly Suspect, “My Name Is Human”Metallica, “Hardwired”Radiohead, “Burn the Witch”Twenty One Pilots, “Heathens”Blink-182, CaliforniaGojira, MagmaPanic at the Disco, Death of a BachelorWeezer, WeezerBon Iver, 22, A MillionPJ Harvey, The Hope Six Demolition ProjectIggy Pop, Post Pop DepressionRadiohead, A Moon Shaped PoolBeyoncé - FormationLukas Graham - 7 YearsRihanna - WorkTwenty One Pilots - Stressed Out