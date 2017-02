/ / / / Mr. HIGHWAY BAND: "The Rebel Artist" review

"The Rebel Artist" tracklist:

1. At The End Of The Day

2. Open The Door (feat. Evgenia Kapadai)

3. Forever

4. Masquerade Costume

5. Greed

6. Serenity Is Gone

7. Time Machine

8. Actress II

9. In The Fire Of Time

10. Tireless Rolling River

11. If You 'Re With Me







web:

mrhighwayband.com

www.facebook.com/Mr-Highway-Band-130209683723288

www.youtube.com/user/MrHighwayBand2011







'Κώστας Σκλιάς' for bbr



12. Precious Time

Το πολυαναμενόμενο δισκογραφικό come back των αγαπημένωνείναι γεγονός. Και τι επιστροφή… Από το εξώφυλλο ως την τελευταία νότα του δίσκου, τα πάντα προσεγμένα και φτιαγμένα με περίσσιο μεράκι.Φοβερές ενορχηστρώσεις όπου πέρα από τα «κλασσικά» όργανα αναμειγνύονται ήχοι εγχόρδων, πνευστών γυναικεία φωνητικά και άλλες ομορφιές, που δημιουργούν ένα πολυδιάστατο αποτέλεσμα για τον ακροατή.Για τις ικανότητες τους ως μουσικοί δε θα αναφέρω τίποτα, πέραν του ότι προσκαλώ όποιον θέλει να τους δει σε κάποια από τις ζωντανές εμφανίσεις του και θα καταλάβει. Αλλά η ικανότητα από μόνη της δεν αρκεί. Οι ίδιοι αν θυμάμαι καλά είχαν χρησιμοποιήσει τον όρο «εργάτες του Rock N’ Roll» και τίμιοι θα προσέθετα εγώ.Ως πρώτη γεύση λάβαμε τα videos τωνκαι. Αμφότερα άψογα. Στοo Greg «φτύνει» αλήθειες με πάθος. Τοξεκινά μεταμφιεσμένο σε ήρεμο ακουστικό ταξιδάκι και καταλήγει με ένα απίστευτο ξέσπασμα.Στοτο μπάντζο τουπαίρνει φωτιά και το πνεύμα τουδηλώνει παρών. Toείναι έπος, το ήξερα, επιβεβαιώθηκα.Στουπάρχει ένα Tarantino feeling που ταξιδεύει τον ακροατή και τον δίσκο κλείνει το μαγευτικόμε τα καθηλωτικά του έγχορδα.Συνολικά ένα έργο που επισφραγίζει τη μοναδικότητα αυτής της μπάντας, που αποφεύγει την τετριμμένη μανιέρα του stoner ήχου και αποδίδει ένα κράμα Rock όπως εκείνοι το οραματίζονται.