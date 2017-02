/ / / / PLAYGROUND THEORY: Δείτε το νέο τους video για το κομμάτι "Little Things"

Το πρώτο video clip τωνείναι για το, το single του δεύτερου άλμπουμ τους,. Είναι διαθέσιμο από τις 29/1/17, ακριβώς ένα χρόνο μετά την κυκλοφορία του άλμπουμ.Έχοντας λάβει πολύ θετικές κριτικές από διάφορα μουσικά περιοδικά από την Ελλάδα και το εξωτερικό (βρέθηκε σε λίστες με τα καλύτερα singles της χρονιάς), όπως και ζεστή αποδοχή από ραδιοφωνικούς σταθμούς, το Little Things έχει ξεχωρίσει.Ένας συνδυασμός ανατολίτικων κλιμάκων με δυτική τεχνοτροπία και αιθέρια φωνητικά. Το χαρακτηριστικό και ταυτόχρονα κολλητικό piano riff οδηγεί σε ένα ξέσπασμα ψυχεδελικής υφής κιθάρας και φωνής. Διαπεραστικοί στίχοι για τα μικρά καθημερινά πράγματα που πολλές φορές θεωρούμε δεδομένα και προσπερνάμε. Αυτά που διαμορφώνουν την καθημερινότητα και κατ’ επέκταση όλη μας τη ζωή.To video clip γυρίστηκε από τουςκαι επεξεργάστηκε από τονΜίξη Little Things: Γιώργος Πρινιωτάκης, Artracks studioΠαραγωγή Little Things: Γιώργος ΠρινιωτάκηςMastering: Sweetspot – Γιάννης ΧριστοδουλάτοςΤο digital single μαζί με το b-side Flow (Lowtronik Remix) είναι διαθέσιμα εδώ: https://itunes.apple.com/az/album/little-things-single/id1044316903 Connect the Dots I-tunes: https://itunes.apple.com/az/album/connect-the-dots/id1074296131 Spotify: https://open.spotify.com/album/7nkHMJalXMV90kegflzy8c