/ / Σαν Σήμερα: 18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Σαν σήμερα, φεύγει απο τη ζωή ο Miika Tenkula (Sentenced). Οι Kiss κυκλοφορούν το παρθενικό τους δίσκο και οι Septic Flesh το "Sumerian Daemons". Γενέθλια σήμερα για τους Gar Samuelson (Megadeth) και Dennis DeYoung (Styx).







Σαν σήμερα, φεύγει απο τη ζωή οΟικυκλοφορούν το παρθενικό τους δίσκο και οιτο. Γενέθλια σήμερα για τους) και





18/02/1947





18/02/1958





18/02/1974









Οι KISS κυκλοφορούν το πρώτο τους album με τίτλο "KISS" σε λιγότερο από ένα χρόνο από την δημιουργία τους.









18/02/2003

Οι Septic Flesh κυκλοφορούν το έκτο στούντιο album τους με τίτλο "Sumerian Daemons".

Πρόκειται για το τελευταίο άλμπουμ της Ελληνικής μπάντας πριν την διάλυσή της και τον επανασχηματισμό της το 2007.









18/02/2009





Γεννιέται στο Chicago του Illinois ο κιμπορντίστας, τραγουδιστής και ιδρυτικό μέλος τωνΟ DeYoung στα 14 του χρόνια, μαζί με τους γείτονες του,καισχημάτισαν τουςενώ πολύ σύντομα στο συγκρότημα προστέθηκαν οι κιθαρίστεςκαι. Το 1968 το συγκρότημα μετονομάστηκε σεκαι το 1970 άλλαξε το όνομά του σεΤο 1984 μετά την αποχώρηση του κιθαρίστα, οξεκίνησε σόλο καριέρα. Τον Δεκέμβριο του 1989 η μπάντα επανενώθηκε, αλλά το 1992 το συγκρότημα θα διαλυθεί ξανά.Το τρίτο reunion των, έγινε το 1995, ωστόσο προέκυψαν προβλήματα λόγω μουσικών και προσωπικών διαφορών μεταξύ των μελών της μπάντας. Αυτά σε συνδυασμό με ένα σύνδρομο χρόνιας κόπωσης του DeYoung, που του προκαλούσε διαταραχή στο νευρικό σύστημα κάνοντας τον υπερβολικά ευαίσθητο στο φως και τον ήχο, οδήγησαν στην αντικατάσταση του απ’ τον, το 1999.Γεννιέται στο Dunkirk της Νέας Υόρκης ο Gar Samuelson (Gary C. Samuelson). Ο Samuelson είναι γνωστός απο την θητεία του ως ντράμερ των Megadeth την περίοδο 1984-1987 συμβάλλοντας στην κυκλοφορία των δύο πρώτων άλμπουμ της μπάντας "Killing Is My Business... And Business Is Good!" και "Peace Sells... But Who's Buying".Αν και λίγα πράγματα είναι γνωστά για την ζωή toy Samuelson, ενός απο τους πιο επιδραστικούς ντράμερ του thrash metal, ξέρουμε πως μαζί με τονσυμμετείχε σε μια jazz-rock μπάντα ονόματικαι πως νωρίτερα οι δυο τους έπαιζαν μαζί για πολλά χρόνια.Το 1984 γνωρίστηκε με τουςκαικαι εντάχθηκε στους. Σύντομα ακολούθησε και ο Poland δημιουργώντας έτσι την αρχική σύνθεση της μπάντας. Συμμετείχε στην σύνθεση τωνμέχρι το 1987 που απολύθηκε λόγω του εθισμού του στα ναρκωτικά.Χαρακτηριστικό ήταν το παίξιμο του που ήταν επηρεασμένο απο την πολύχρονη jazz εκπαίδευσή του και αυτό είναι ευδιάκριτο περισσότερο στα κομμάτιακαιΕν συνεχεία μαζί με τον αδελφό του Stew και τους Billy Brehme, Travis Karcher και Andy Freeman, σχημάτισε τους Fatal Opera οι οποίοι κυκλοφόρησαν δύο άλμπουμ, τα "Fatal Opera" (1995) και "Eleventh Hour" (1997).Έφυγε απο την ζωή στις 14 Ιουλίου 1999, σε ηλικία 41 ετών απο κίρρωση του ήπατος. Το σώμα του αποτεφρώθηκε και οι στάχτες του σκορπίστηκαν στον Ατλαντικό Ωκεανό. Στην τελετή δεν παραβρέθηκε ο Mustaine ή κάποιο άλλο μέλος των Megadeth, ωστόσο λίγες ημέρες αργότερα, στις 25 Ιουλίου 1999, αφιέρωσαν το "Peace Sells" στην μνήμη του κατα την διάρκεια της εμφάνισης της μπάντας στο Woodstock. Επίσης αφιερωμένη στην μνήμη του είναι και η remixed/remastered έκδοση του "Killing Is My Business...".Βρίσκεται νεκρός στο σπίτι του απο καρδιακή προσβολή ο κιθαρίστας, συνθέτης και ιδρυτικό μέλος τωνΟ Tenkula, ίδρυσε τουςστα 16 του μαζί με τουςκαιΣτα πρώτα 4 χρόνια του συγκροτήματος, εκτελούσε χρέη και τραγουδιστή.Το 2004 οιδιαλύθηκαν, και η εξάρτηση του Tenkula στο αλκοόλ επιδεινώθηκε. Τέσσερα χρόνια αργότερα, στις 18 Φεβρουαρίου 2009 θα βρεθεί νεκρός. Η αυτοψία του 34χρονου μουσικού έδειξε οτι πέθανε απο καρδιακή προσβολή η οποία προκλήθηκε απο μια γενετική καρδιακή πάθηση απο την οποία έπασχε.