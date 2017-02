/ / Σαν Σήμερα: 23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

73 χρόνια απο την γέννηση του Johnny Winter. Γενέθλια επίσης για τους Michael Wilton (Queensrÿche) και Brad Whitford (Aerosmith). Οι Judas Priest, κυκλοφορούν το "Angel of Retribution", οι My Dying Bride το "Songs of Darkness Words of Light" και οι Rotting Christ το DVD "Non Serviam - A 20 Year Apocryphal Story"

















Κυκλοφορεί το 15 ο στούντιο album των Judas Priest, με τίτλο "Angel of Retribution".

Είναι το πρώτο album των Βρετανών μετά το "Painkiller" στο οποίο συμμετέχει ξανά ο Rob Halford, που είχε αποχωρήσει από το συγκρότημα το 1992.









Οι Rotting Christ κυκλοφορούν το DVD "Non Serviam - A 20 Year Apocryphal Story". Η επετειακή έκδοσή του περιείχε 2 DVD και 2CD. Το πρώτο DVD και τα δύο CDs περιλαμβάνάνουν την εμφάνιση της ελληνικής μπάντας στην Αθήνα στις 8 Δεκεμβρίου 2007, ενώ το δεύτερο αποτελείται απο επίσημα videos του συγκροτήματος, όπως επίσης και κάποια bootlegs.







blues κιθαρίστας, τραγουδιστής και παραγωγόςΟ σπουδαίος μουσικός ασχολήθηκε από πολύ μικρή ηλικία με τη μουσική. Στα δέκα του χρόνια ερμήνευσε, μαζί με τον μικρότερο αδελφό του Edgar, τραγούδια τωνσ’ ένα παιδικό σόου και στα 15 του ηχογράφησε το τραγούδιμε το συγκρότημά του. Η αφορμή για να μάθει ηλεκτρική κιθάρα ήταν το παίξιμο τωνκαιΤον Δεκέμβριο του 1968 οτου πρότεινε να παίξει μαζί του σε μια συναυλία που θα έδινε στην Νέα Υόρκη με τον. Η ερμηνεία του στο κομμάτι τουεντυπωσίασε τους ανθρώπους Columbia και λίγες ημέρες αργότερα υπέγραψαν μαζί του συμβόλαιο.Ως παραγωγός δούλεψε πάνω σε τρία βραβευμένα μεάλμπουμ του θρύλου του bluesτον οποίο θαύμαζε απεριόριστα.Ο καλύτερος λευκός κιθαρίστας του blues, όπως χαρακτήρισε τον Winter ο, έφυγε απο την ζωή σε ηλικία 70 ετών, στις 16 Ιουλίου του 2014, στο δωμάτιο του ξενοδοχείου του στην Ζυρίχη, δυο ημέρες μετά την τελευταία του εμφάνιση στοστην Γαλλία.Το 1988 το όνομα του γράφτηκε στοΓεννιέται στο Winchester της Massachusetts ο κιθαρίστας τωνΕντάχθηκε στουςτο 1971 στην θέση του. Έφυγε από το γκρουπ το 1981, λόγω προσωπικών διαφορών για να επιστρέψει το 1984 οπου και παραμένει εως και σήμερα.Γεννήθηκε στο San Francisco της California, ο κιθαρίσταςγνωστός με το ψευδώνυμοΟ Wilton είναι ιδρυτικό μέλος τωνοπου και παραμένει σταθερά στη σύνθεση τους μέχρι σήμερα.Στο κολέγιο, o Wilton μαζί με τον κιθαρίστακαι τον ντράμερ, σχημάτισαν τους, όπου στη συνέχεια εντάχθηκαν και οικαι. Αρχικά έπαιζαν σε πάρτι με το όνομακαι το καλοκαίρι του 1982, με την προσθήκη τουστα φωνητικά, μετονομάστηκαν σεΤο 2002 μαζί με τον πρώην κιθαρίστα τωνκαι τραγουδιστή των, σχημάτισε τουςπου κυκλοφόρησαν ένα album το 2004.Οικυκλοφορούν το όγδοο άλμπουμ τους, με τίτλο. Είναι το πρώτο άλμπουμ της Βρετανικής μπάντας με τον κιμπορντίστα