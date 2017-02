/ / / SKYCLAD: Όλες οι λεπτομέρειες του νέου τους album

"Forward Into The Past" tracklist:

01. A Storytellers' Moon (intro) [01:28]

02. State of the Union Now [03:28]

03. Change is Coming [04:13]

04. Starstruck ? [03:05]

05. A Heavy Price to Pay [03:04]

06. Words Fail Me [05:36]

07. Forward into the Past [03:37]

08. Unresolved (instrumental) [00:54]

09. The Queen of the Moors [03:05]

10. Last Summer's Rain [05:33]

11. The Measure [02:49]

12. Borderline [04:35]

13. A Storytellers' Moon (outro) [01:34]

Οιοι οποίοι θα επισκεφθούν τον Απρίλιο την χώρα μας για συναυλίες σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ξάνθη, Καστοριά, Λάρισα και Αγρίνιο, έδωσαν στην δημοσιότητα όλες τις λεπτομέρειες για το δέκατο τρίτο άλμπουμ τους.Ο διάδοχος του(2009) τιτλοφορείταικαι σηματοδοτεί την επιστροφή του κιθαρίσταπου συμμετείχε στα άλμπουμκαι "την περίοδο 1992-1995.Η κυκλοφορία τουέχει προγραμματιστεί απο την γαλλικήγια τις 28 Απριλίου.Το εξώφυλλο σχεδιάστηκε απο τονο οποίος έχει συνεργαστεί στο παρελθόν με ονόματα όπωςκ.α.Σύμφωνα με τον τραγουδιστή της μπάντας,, το άλμπουμ μιλάει για την πολιτική, το περιβάλλον και την μουσική βιομηχανία.Θυμίζουμε πως τον Απρίλιο οι θρυλικοί folk metallers επιστρέφουν στην χώρα μας μετά απο περίπου τρία χρόνια για να εμφανιστούν ζωντανά σε:17/04 GR – Thessaloniki – 8Ball Club18/04 GR – Ksanthi – Nostos Live19/04 GR – Kastoria – Prague Live Stage20/04 GR – Larissa – Larissa Sports Center21/04 GR – Agrinio – Metal Union Club22/04 GR – Athens – Kyttaro Live Club