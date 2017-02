/ / / / STEEL PANTHER: Το video του "Poontang Boomerang" απο το επερχόμενο album

"Lower The Bar" tracklist:

01. Goin' In The Backdoor

02. Anything Goes

03. Poontang Boomerang

04. That's When You Came In

05. Wrong Side Of The Tracks (Out In Beverly Hills)

06. Now The Fun Starts

07. Pussy Ain't Free

08. Waster Too Much Time

09. I Got What You Want

10. Walk Of Shame

11. She's Tight (available here)

12. Red Headed Step Child (Deluxe CD bonus)

13. Momentary Epiphany (Deluxe CD bonus)





Μετά το lyric video του κομματιού, οιπαρουσιάζουν το video του, το οποίο είναι διαθέσιμο παρακάτω.Και τα δύο κομμάτια θα εμπεριέχονται στο νέο άλμπουμ των Αμερικανών hard rockrs με τίτλοπου αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 24 Μαρτίου 2017 μέσω της