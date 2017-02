/ / / / SUICIDE SILENCE: Ακούστε το "Silence" απο το επερχόμενο album

"Suicide Silence" tracklist:

“Doris”

“Silence”

“Listen”

“Dying In A Red Room”

“Hold Me Up, Hold Me Down”

“Run”

“The Zero”

“Conformity”

“Don't Be Careful, You Might Hurt Yourself”





Στις 24 Φεβρουαρίου αναμένεται να κυκλοφορήσει το ομώνυμο άλμπουμ τωνκαι οι καλιφορνέζοι deathcorers παρουσίασαν ένα ακόμη κομμάτι απο την επικείμενη αυτή κυκλοφορία,Έτσι μετά το εναρκτήριο, στο video που ακολουθεί μπορείτε να ακούσετε το δεύτερο κομμάτι του δίσκου, που ακούσει το όνομα