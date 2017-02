Ο Angel και ο Κostis για μια live unplugged εμφάνιση στον Πολύγυρο στην Χαλκιδική στο Corso Cafe bar το Σάββατο 11 Φεβρουαρίου 2017.

Με κομμάτια από τον δίσκο τους "Explain To Me", τον νέο δίσκο τους "Revive" καθώς και covers σε ένα άκρως δυναμικό Rock 'n Roll show!

'Εναρξη: 21:30

Corso Cafe Bar

Πατεία Μ. Ειρηναίου,

Πολύγυρος, Χαλκιδική

Mπορείτε να δείτε εδώ τα official videο στα τραγούδια "Win This Fight" και "You Showed Me" από το νέο τους album: