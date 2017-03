/ / / AFTER DUSK: Όλες οι λεπτομέρειες για το νέο τους album

"The Character of Physical Law" tracklist:

1. The character of physical law (357)

2. Masters of Earth

3. A phantom epiphany

4. A corpse with a smile

5. Mindinfestation

6. Pyroclastic flow (Honeydoom)

7. Even the Sun must die

8. Take the bitterness away

9. Kings of misery

Οιεπιστρέφουν με νέο άλμπουμ και έδωσαν στην δημοσιότητα όλες τις λεπτομέρειες του διαδόχου του "(2012). Η νέα δισκογραφική δουλειά της Αθηναϊκής μπάντας θα τιτλοφορείταικαι θα είναι διαθέσιμη στις 27 Απριλίου.Την παραγωγή του άλμπουμ ανέλαβε το ίδιο το συγκρότημα, η μίξη και το mastering έγιναν απο τονκαι το εξώφυλλο σχεδιάστηκε απο τονΣύντομα αναμένεται να παρουσιαστεί και το πρώτο κομμάτι απο την επικείμενη κυκλοφορία!