/ / / AVATARIUM: Εξώφυλλο και tracklist του νέου album

"Hurricanes And Halos" tracklist:

“Into The Fire / Into The Storm”

“The Starless Sleep”

“Road To Jerusalem”

“Medusa Child”

“The Sky At The Bottom Of The Sea”

“When Breath Turns To Air”

“A Kiss (From The End Of The World)”

“Hurricanes And Halos”

Οιαποκάλυψαν το εξώφυλλο και το tracklist του επερχόμενου τρίτου τους άλμπουμ με τίτλοπου αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 20 Μαΐου μέσω τηςΤο εξώφυλλο δημιουργήθηκε απο τον, ο οποίος είναι υπεύθυνος και για το artwork του ντεμπούτου άλμπουμ της μπάντας, και είναι εμπνευσμένο απο το κομμάτιπου εμπεριέχεται στον δίσκο.Την παραγωγή του άλμπουμ ανέλαβε ο ίδιος ο. Οι ηχογραφήσεις έγιναν απο τον) στακαι το mastering επιμελήθηκε για ακόμη μια φορά ο).