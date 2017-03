/ / / DIVINER: Αλλαγή στην σύνθεση της μπάντας

Οι Έλληνες heavy metallersανακοίνωσαν πως ο συνιδρυτής και κιθαρίστας) αποχώρησε απο την μπάντα λόγω φορτωμένου και αντιφατικού προγράμματος. Την θέση του στο συγκρότημα παίρνει ο(MENORÂH, ex- DREAM WEAVER).Οισχολίασαν:σχολίασε για την αποχώρησή του:Αναφορικά με τον νέο τους κιθαρίστα οιδήλωσαν :Οι επερχόμενες εμφανίσεις του συγκροτήματος είναι:17 Μαρτίου: Elements of Rock - Uster CH8 Απριλίου: 6th Rock Music Festival - Larissa GR26 Μαΐου: Up The Hammers Festival - Athens GR