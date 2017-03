/ / / IRON MAIDEN: Επανακυκλοφορούν σε βινύλιο όλα τα albums απο το 1990 και μετά

Όλα τα στούντιο και live άλμπουμ των, απο το(1990) και μετά, αναμένεται να επανεκδοθούν σε μαύρο βινύλιο 180 γραμμαρίων. Η εν λόγω επανακυκλοφορία είναι συνέχεια αυτής που προηγήθηκε το 2014 με τα πρώτα οκτώ άλμπουμ της θρυλικής μπάντας (που βγήκαν την δεκαετία του '80).Οι δίσκοι θα επανεκδοθούν με χρονολογική σειρά σε διάρκεια τριών μηνών. Πιο συγκεκριμένα:Αν και στην παραπάνω φωτογραφία απεικονίζεται και το(2015), μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί ημερομηνία επανακυκλοφορίας.Επιπλέον τα δύο πρώτα άλμπουμ () θα είναι διαθέσιμα σε περιορισμένο αριθμό αντιτύπων μέσα σε ειδικό συλλεκτικό κουτί μεγέθους box set για να χωρέσει και τους 12 δίσκους, με επιπλέον διαθέσιμο χώρο προκειμένου να χωρέσει σε αυτό και το τριπλόΟι προπαραγγελίες μπορούν να γίνουν παρακάτω:Collectors Box – https://parlopho.ne/ironmaidencb No Prayer For The Dying – https://parlopho.ne/maidennpftd Fear Of The Dark – https://parlopho.ne/maidenfotd X Factor – https://parlopho.ne/maidenxf Virtual XI – https://parlopho.ne/maidenvirtualxi