/ / / / / JANE DOE, NORMA, BLAME CANADA: Κοινό μίνι-τουρ σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ιωάννινα

Σε αυτή τη πολύ παράξενη και ενδιαφέρουσα σύμπραξη, τρία σχήματα από τρεις διαφορετικές πόλεις της Ελλάδας συναντιούνται σε τρεις διαφορετικές σκηνές παρουσιάζοντας την εκρηκτική τους live εκδοχή.Οιαπό τη Θεσσαλονίκη, οιαπό τα Ιωάννινα και οιαπό την Αθήνα θα εμφανιστούν μαζί στιςστο(Πίνδου 1, Θεσσαλονίκη), στηστο(Κοδριγκτώνος 17, Αθήνα) και στιςστην(Πυρσινέλλα 10, Ιωάννινα).Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τα facebook event κάθε συναυλίας:Θεσσαλονίκη: ( www.facebook.com/events/770304689790786 Αθήνα: ( www.facebook.com/events/1831587343748906 Ιωάννινα: ( www.facebook.com/events/394755930883369 Οιείναι ένα indie/alternative rock συγκρότημα από τη Θεσσαλονίκη που σχηματίστηκε το 2007 και αυτή τη στιγμή αποτελείται από επτά ανθρώπους ο καθένας με το δικό του ρόλο (Panos Doe – τύμπανα, Dionisis Doe – Ηλεκτρικό μπάσο, Anastasis Doe – Κιθάρες, Antonis Doe – Κιθάρες/Πλήκτρα , Stavros Doe-Κιθάρες,Moss Doe – Λέξεις, John Doe – visuals).Κυκλοφόρησαν το πρώτο τους album, “Heaven for Dogs”, το 2008 από τη Run Devil Run Records σε παραγωγή Νικόδημου Τριαρίδη και σε μια πρωτοποριακή κίνηση για την εποχή, επέτρεψαν το ελεύθερο download της δουλειάς τους. Περισσότεροι από 2500 άνθρωποι ανταποκρίθηκαν και ο τίτλος βρέθηκε σε πολλές λίστες με τα καλύτερα της χρονιάς.Το 2013 κυκλοφορεί από τη Puzzlemusik ο δεύτερος ολοκληρωμένος δίσκος τους με το όνομα “The Enormous Head of King Splendid”. Στη παραγωγή είναι και πάλι ο Νικόδημος Τριαρίδης και αυτή τη φορά οι Jane Doe «διασκευάζουν» με το δικό τους τρόπο (στιχουργικά και μουσικά) 15 βιβλία και κόμικ που τους εντυπωσίασαν. Ο δίσκος αποσπάει εγκωμιαστικά σχόλια στη πλειοψηφία τους και βρίσκεται σχεδόν σε όλες τις λίστες με τα καλύτερα της χρονιάς.Την άνοιξη του 2014 κυκλοφορούν το “Revolution Diaries” στη Puzzlemusik με παραγωγό αυτή τη φορά το Νίκο Λογιωτατίδη (2 by Bukowski). Ο πιο άμεσος και κιθαριστικός δίσκος τους γίνεται δεκτός με ενθουσιασμό ενώ στο τέλος της ίδιας χρονιάς κυκλοφορεί μόνο σε ψηφιακή μορφή το “Recipes for Refugees (και πάλι από τη Puzzlemusik), ένας τελείως διαφορετικός δίσκος απ’ ότι έχουν κάνει μέχρι τώρα, δίνοντας τον, μάλιστα, δώρο σε όσους έχουν αποκτήσει την αμέσως προηγούμενη τους δουλειά.Το 2016 διασκευάζουν 3 δικά τους τραγούδια (+ ένα καινούργιο) με τις φωνές εκλεκτών καλεσμένων, στο EP “B612 Revisited” που κυκλοφορεί και πάλι από τη Puzzlemusik.Έχουν παίξει στις περισσότερες σκηνές της Ελλάδας: Αν Club, Six Dogs, Bios, Ρομάντσο (Αθήνα), Eightball, Μύλος (Θεσσαλονίκη) και σχεδόν σε όλες τις σημαντικές πόλεις.Έχουν βρεθεί στο support των A Place to bury Strangers, Crippled Black Phoenix, O.Children και Nite Fields αποσπώντας εγκωμιαστικά σχόλια από τα ίδια τα συγκροτήματα.Με ένα μεγάλο οπλοστάσιο δυνατών τραγουδιών και, ίσως, το πιο εντυπωσιακό και δυναμικό live act αυτή τη στιγμή (μια δοκιμή θα σας πείσει), το μέλλον των Jane Doe αναμένεται με έκδηλο ενδιαφέρον.Facebook Link: www.facebook.com/TheJaneDoeBand YouTube Channel: www.youtube.com/channel/UCef-eSTx_i0bux_4wn00zEA Οιείναι η ελληνόφωνη ροκ μπάντα με έδρα τα Ιωάννινα. Δημιουργήθηκε το καλοκαίρι του 2006.Tο 2007 κυκλοφόρησαν σε ερασιτεχνική παραγωγή το ομώνυμο demo τους, αποτελούμενο από 5 κομμάτια. Το τραγούδι «Άνθος Ορεινό» επιλέχθηκε και κυκλοφορεί από το 2009 στην πανελλήνια συλλογή ανεξάρτητων συγκροτημάτων της LYRA και του 902FM («Unsigned United»).Το Φεβρουάριο του 2010, κυκλοφόρησαν την πρώτη τους δισκογραφική δουλειά με τίτλο «ΒΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΑ» μέσω της ανεξάρτητης εταιρίας “Rana Records”, με επιμέλεια παραγωγής από το Nikodemos T.Tον Οκτώβριο του 2011 κυκλοφόρησε ο δεύτερος δίσκος των NORMA με τίτλο «ΕΝΑΝΤΙΟΝ», σε παραγωγή των NORMA και Nikodemos T., επίσης από τη “Rana Records”.Από τον πρώτο τους δίσκο έχουν κυκλοφορήσει 2 video clip στα τραγούδια «Βόρεια Και Δυτικά» και «Παραίσθηση» σε σκηνοθεσία του Μενέλαου Συκοβέλη και 2 remix (Μ.Α.D Deejays) στα τραγούδια «Βόρεια Και Δυτικά» και «Λάθος Στιγμές».Το Δεκέμβριο του 2012 κυκλοφόρησε το 3ο video clip στο κομμάτι «Όταν η Μάχη Ξεσπάσει» από το δίσκο «ΕΝΑΝΤΙΟΝ» σε σκηνοθεσία του Μενέλαου Συκοβέλη.Το Φεβρουάριο του 2013, οι NORMA κυκλοφόρησαν το τραγούδι - digital single με τίτλο «ΔΙΚΑΙΟ..ΣΗΨΗ», σε παραγωγή των NORMA και του Nikodemos T.Τον Απρίλιο του 2015 οι NORMA κυκλοφόρησαν τον τρίτο τους δίσκο με τίτλο «O TEMPORA, O MORES» από την ανεξάρτητη εταιρία Noisyland Recordings σε παραγωγή των NORMA και του Πάνου Παπακώστα (Noisyπ).Στο δίσκο «O TEMPORA, O MORES» συμμετέχει ο Θάνος Ανεστόπουλος, τραγουδιστής του θρυλικού συγκροτήματος «Διάφανα Κρίνα», ερμηνεύοντας το τραγούδι «Αρνηθείς» σε απόδοση στίχων του Κ.Π. Καβάφη. Οι NORMA έχουν συνεργαστεί επίσης και επί σκηνής με το Θάνο Ανεστόπουλο σε ένα αφιέρωμα στα τραγούδια των Διάφανων Κρίνων.Τον Οκτώβριο του 2016 κυκλοφόρησαν το EP τους με τίτλο «ΑΣΜΑ ΙΙΙ / ΜΥΣΤΙΚΑ» που συμπληρώνει και ολοκληρώνει την αισθητική και τη θεματολογία του "O TEMPORA, O MORES". Περιλαμβάνει το τραγούδι «ΑΣΜΑ ΙΙΙ», μια ολοκαίνουρια σύνθεση των NORMA, καθώς και το τραγούδι «ΜΥΣΤΙΚΑ», μια διασκευή στο γνωστό και αγαπημένο τραγούδι των DE FACTO «Όλης της γης τα μυστικά», προσαρμοσμένο στον χαρακτηριστικό ήχο της μπάντας. Το EP (2016) «ΑΣΜΑ ΙΙΙ / ΜΥΣΤΙΚΑ» κυκλοφορεί από την ανεξάρτητη εταιρία Noisyland Recordings σε παραγωγή των NORMA και του Πάνου Παπακώστα (Noisyπ).Η μουσική των NORMA ακούγεται και «κατεβαίνει» από τους επίσημους ιστότοπους της μπάντας (normatheband.gr / normatheband.bandcamp.com) καθώς και από όλα τα διαδικτυακά καταστήματα (itunes, spotify, amazon, cdbaby κλπ). Σε φυσική μορφή κυκλοφορεί σε CDs και διατίθεται από την ίδια την μπάντα, στα lives των NORMA καθώς και σε επιλεγμένα σημεία.Πλήρες και αναλυτικό βιογραφικό των NORMA μπορείτε να βρείτε στο link:http://elliniko-greek-rock.blogspot.gr/search/label/NORMA%20the%20bandΟιείναι:ΘΟΔΩΡΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ – ΚΙΘΑΡΕΣ - ΦΩΝΗΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΝΤΖΙΟΥ –ΜΠΑΣΟΚΩΣΤΑΣ ΜΠΕΛΛΟΣ – ΚΙΘΑΡΕΣΣΤΕΦΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ - ΚΙΘΑΡΕΣΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ – ΤΥΜΠΑΝΑΌΘΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ – SAMPLES, ENGINEERINGΙστότοποι:Οιξεκίνησαν ως ιδέα όταν ο Δημήτρης Δημόπουλος και ο Τάκης Αποστόλου πρωτοσυναντήθηκαν σαν κιθαριστικοί συμμαθητές πριν από περίπου 5 χρόνια. Η ιδέα της μπάντας σκόνταφτε σε, μουσικές και μη, υποχρεώσεις και αλλαγές μελών. Η σημερινή μορφή των Blame Canada υπάρχει από το 2015 με την προσθήκη του Μαρίνου Γεωργιόπουλου(φωνή), Φοίβου Κατσιφλώρου(τύμπανα) και Νίκου Γιαννούλη (μπάσο). Με τη σύνθεση αυτή έγιναν οι πρώτες ζωντανές εμφανίσεις της μπάντας και ηχογραφήθηκε το πρώτο τους άλμπουμ με τίτλο "City we love to hate" που κυκλοφόρησε το Δεκέμβριο του 2016. Η μουσική τους συνδυαζει indie rock και post-punk επιρροές με shoegaze και psych αναφορές στον ήχο.