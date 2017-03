/ / / METAL CHURCH: Τον Ιούνιο ζωντανά σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

METAL CHURCH (U.S.A.)

Δευτέρα 26 Ιουνίου 2017 - Eightball

Τρίτη 27 Ιουνίου 2017 - Κύτταρο Live





“Ton Of Bricks”









ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΑΘΗΝΑ

Ίσως ο πιο σημαντικός εκπρόσωπος του επονομαζόμενου U.S. metal και σίγουρα ένας από τους πιο παραγνωρισμένους, είναι οι, οι οποίοι ιδρύθηκαν το 1980 (αρχικά ως SHRAPNEL), έβγαλαν το ομώνυμο ντεμπούτο τους 4 χρόνια αργότερα και έκτοτε -με κάποια διαλείμματα- συνεχίζουν να παράγουν συστηματικά αγνό heavy - speed - thrash metal.Με τον εκπληκτικό David Wayne στα φωνητικά (ο οποίος πέθανε το 2005 από επιπλοκές ύστερα από ένα αυτοκινητιστικό δυστύχημα) και τον Kurdt Vanderhoof για βασικό συνθέτη και το μόνο μέλος του γκρουπ που δεν έχει αποχωρήσει ποτέ και παραμένει στις επάλξεις από το ξεκίνημα, δημιούργησαν ένα δίσκο που άφησε εποχή και έκανε τους νεαρούς τότε METALLICA να τους προσέξουν και με αφορμή το “The Dark” που κυκλοφόρησε το 1986, να τους πάρουν μαζί τους σε περιοδεία. Μάλιστα, σ’ εκείνη την περιοδεία, κιθαρίστας τους ήταν ο John Marshall, που είχε αντικαταστήσει τον James Hetfield για κάποιες συναυλίες, λόγω του ότι είχε σπάσει το χέρι του ύστερα από ατύχημα με το skateboard. Το άλμπουμ εκείνο, συνέχιζε το heavy - speed - thrash στυλ που είχαν, αλλά γνώρισε πολύ μεγάλη επιτυχία, που μέρος της το όφειλε και στο M.T.V. που πρόβαλε συνέχεια το video clip για το “Watch The Children Pray” (αν και το πραγματικά κλασικό τραγούδι είναι το εναρκτήριο “Ton Of Bricks”).Η αλλαγή τραγουδιστή, παρότι ο Wayne υπήρξε εμβληματικός, δεν πτόησε τους METAL CHURCH, αφού ο Mike Howe που τον αντικατέστησε ήταν εξίσου καλός και το "Blessing In Disguise” ήταν ένα εξαιρετικό άλμπουμ, όπως και τα “The Human Factor” και “Hanging In The Balance” που ακολούθησαν και έδειχναν ένα συγκρότημα που παρόλο που ανήκε σε πολυεθνική εταιρία, δεν είχε χάσει τον underground προσανατολισμό του και παρέμενε πιστό στις ρίζες του κυκλοφορώντας metal άλμπουμ σε μία περίοδο που το κίνημα ακολουθούσε φθίνουσα πορεία ιδιαίτερα στη χώρα τους.Το Νοέμβριο του 1994, ήρθαν για πρώτη φορά στη χώρα μας, μαζί με τους VICIOUS RUMORS, τους KILLERS του Paul Di’Anno και Clive Burr και τους ZODIAC MINDWARP. Από τότε, οι METAL CHURCH έχουν γίνει ένα από τα συναυλιακά απωθημένα των οπαδών του κλασικού metal στη χώρα μας.Το συγκρότημα έκτοτε διαλύθηκε και επανασυνδέθηκε δύο φορές, κυκλοφορώντας δουλειές που μπορεί να μην ήταν κακές, δεν είχαν όμως σίγουρα την αίγλη των πέντε πρώτων τους άλμπουμ και πλέον έχουν εκ νέου μαζί τους τον εκπληκτικό Mike Howe στα φωνητικά, ύστερα από σχεδόν είκοσι χρόνια και το ενδέκατο άλμπουμ τους, που κυκλοφόρησε στην Ευρώπη από την Nuclear Blast Records και στις Η.Π.Α. από την Rat Pak Records με τον απλό τίτλο “XI”, τους επανέφερε πολύ δυναμικά στο προσκήνιο.Την Δευτέρα 26 & Tριτη 27 Ιουνίου 2017, οι METAL CHURCH επιστρέφουν μετά από 23 χρόνια στην Ελλάδα και εκτός από τον Mike Howe και τον Kurdt Vanderhoof, θα έχουν πίσω από τα ντραμς τον Jeff Plate, που εκτός από την καριέρα του πάνω από δέκα χρόνια με τους METAL CHURCH, έχει παίξει σε πολλά άλμπουμ των SAVATAGE και TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA, εκτός των άλλων. Μην επαναλάβετε το λάθος του 1994 και όλοι οι οπαδοί του κλασικού αλλά και του speed - thrash metal οφείλουν στον εαυτό τους να δούν αυτό το ιστορικό σχήμα που ευτυχώς έχει ακόμα πολλά να προσφέρει!!!Ώρα έναρξης: 21:00 - Τιμή εισιτηρίου:(Τα πρώτα 100 εισιτήρια) -(Λοιπή προπώληση & Ταμείο)Προπώληση εισιτηρίωνCafé Bar Διώροφον -Musicland - Alone Metal Store - Dizzy Dolls -ON-LINE: www.123tickets.grTicket House - Metal Era - No Remorse Records - Reload Stores - Cinema Libre - Uncle Chronis Tattoo - MonstervilleON-LINE: www.123tickets.grspecial guests στο show της ΑθηναςDESERT NEAR THE END (Greece)SOLITARY SABRED (Cyprus)Facebook event: www.facebook.com/events/1666019157025419/