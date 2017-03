/ / MMR GIGS: Ένα νέο project ξεκινά στις 31 Μαρτίου στο The Crow Club

12 μουσικά συγκροτήματα - 3 διαφορετικά events - 1 ενιαίο μουσικό project - χωρίς headliners: MMR GIGS!





✭ 31 Μαρτίου ✭

✭ 28 Απριλίου ✭

✭ 26 Μαίου ✭

ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

STREAMING PARTNER

BROADCASTING

PHOTO & VIDEO COVERAGE

BACKLINE

SOUND ENGINEERING

To(Σινώπης 27, Αθήνα) σε συνεργασία με τηνφιλοξενεί ένα από τα πιο τολμηρά project συνεργασίας και αλληλεγγύης της ανεξάρτητης ελληνικής μουσικής σκηνής στο οποίο οι μπάντες που λαμβάνουν μέρος είναι ταυτόχρονα παίκτες και συνδιοργανωτές μιας ενιαίας μουσικής εμπειρίας η οποίο ολοκληρώνεται σετις ΠαρασκευέςκαιΟι πόρτες ανοίγουν στις 22.00. Έναρξη στις 22:30.Εισιτήριο: 5€Το δυναμικό line-up των πρώτωνσυμπληρώνουν οι:Σημ. Οι μπάντες εμφανίζονται με σειρά που προκύπτει από κλήρωση λίγα λεπτά πριν την έναρξη του event.Facebook Event: http://smarturl.it/mmrgigs #mmrgigs(ή) είναι μια μη κερδοσκοπική εταιρεία η οποία ιδρύθηκε από καλλιτέχνες με στόχο την ανάδειξη του ταλέντου που υπάρχει στη χώρα. Λειτουργώντας στην πράξη ως ένωση αυτόνομων μουσικών σχημάτων και ακολουθώντας μια πρωτοποριακή οργανοδομή με συνεκτικό δεσμό την κοινή κουλτούρα των μελών της, η MMR μετράει ήδη πολλαπλές επιτυχίες στο ενεργητικό της όπως GBOB World Finals Berlin 2016, GBOB Greece 2015-2016, MMR Festivals, MMR Gigs, Live For Life και πληθώρα μικρότερων events τα οποία συνεχίζει να υποστηρίζει οργανωτικά σε όλη την επικράτεια.Δίνοντας έμφαση τόσο στον εκπαιδευτικό χαρακτήρα όσο και στην ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας και της συνεργασίας μεταξύ των μελών της, έχει συμμετάσχει στα Vinyl Is Back με εκθεσιακό περίπτερο, υποστηρίζει την ανταλλαγή gigs συγκροτημάτων μεταξύ χωρών, είχε το ρόλο ομιλήτριας εταιρείας στη MIDEM 2014 (Κάννες) και υποστηρίζει συντονιστικά τα Sonder Festival και Musicpreneur Talks με έδρα το Μάντσεστερ στο Ηνωμένο Βασίλειο.Αν θέλετε να γίνετε μέλος τηςεπικοινωνήστε μαζί μας στο info@modernmentalrebels.com Just Shoot Me