/ / / MONSTER MAGNET: Κυριακή 28 Μαΐου @ Piraeus 117 Academy

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ





Τα πρώτα εισιτήρια κοστίζουν 19€ Μετά την εξάντληση τους η τιμή θα διαμορφωθεί στα 20€ Tαμείο: 25€



















Οιεπιστρέφουν στην χώρα μας και τοτην Κυριακή 28 Μαΐου.25 χρόνια πριν ξεκινά το ταξίδι στο χρόνο για την αρμάδα τουκάπου στο New Jersey.Μπολιάζοντας το ψυχεδελικό ροκ των 60s και των 70s με τις τραχείς μπασογραμμές των Hawkind και fuzzαριόζικη ατμόσφαιρα οι Monster Magnet έκαναν τα πρώτα τους δισκογραφικά βήματα με τα Spine of God και Superjudge να προκαλούν δικαιολογημένα πολύ θόρυβο γύρω από το όνομα της μπάντας.Οι επόμενοι δύο δίσκοι εκτόξευσαν τη δημοτικότητα των Monster Magnet μετατρέποντας τους στους απόλυτους Space Lords του σκληρού ήχου. Για τα Dopes to Infinity & Powertrip ο λόγος: 2 albums που έμελλε να αφήσουν το στίγμα τους στη rock σκηνή μια για πάντα. Θηριώδη riffs, παραμορφωμένες μελωδίες, αγνό ανόθευτο rock n roll feeling που θα έκανε τον Lemmy περήφανο και ρεφρέν που γεννήθηκαν για να τραγουδηθούν ήταν τα υλικά κατασκευής.Στη συνέχεια ήρθε το God Says No για να δώσει έναν ακόμη λόγο στους οπαδούς των Magnet να περηφανεύονται για την πιο cool μπάντα εκεί έξω. Ο Chief του συγκροτήματος, Dave Wyndorf, επέλεξε στους τρεις τελευταίους δίσκους των Monster Magnet μια συνειδητή στροφή και βουτιά στην ψυχεδέλεια, παραδίδοντας μια space-noir ηχητική τριλογία που αγαπήθηκε από πολλούς.Επιστροφή στα γνώριμα εδάφη του Academy για την αρμάδα του Wyndorf για ένα ακόμη ροκ εντ ρολ μάθημα! Κυριακή 28 Μαΐου 2017 στο Piraeus 117 Academy!