/ / / / ROCKWAVE FESTIVAL 2017: Epica και Flogging Molly την Κυριακή 2 Ιουλίου στο Terra Vibe

Κυριακή 2 Ιουλίου το Rockwave Festival στους ρυθμούς των Flogging Molly!

Another entry, Epica @ Rockwave Festival !!!

Η προσθήκη τωνκαι Flogging Molly ανακοινώθηκε απο τοστο lineup της Κυριακής 2 Ιουλίου στοΤο line-up της Κυριακής 2 Ιουλίου διαμορώννεται ως εξής:Η δημιουργικότητα, η ιδιαίτερη πρωτοτυπία στον ήχο και οι επιρροές από την παραδοσιακή ιρλανδική μουσική είναι μερικά από τα στοιχεία που κάνουν τους Flogging Molly να ξεχωρίζουν.Σχηματίστηκαν στο Los Angeles το 1997 και έκτοτε χρησιμοποιούν τη μουσική τους με σκοπό να εκφράσουν τις ανησυχίες τους για την οικονομική κατάσταση, τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο κόσμος στην πατρίδα τους την Ιρλανδία και την εργατική τάξη. Το πρώτο άλμπουμ τους, Swagger, κυκλοφόρησε το 2000 ξεπερνώντας τις προσδοκίες όλων. Ακολούθησε το Drunken Lullabies το 2002 το οποίο και έγινε χρυσό, το Within a Mile from Home το 2004 και το Float το 2008, το μέχρι τότε πιο επιτυχημένο άλμπουμ της καριέρας τους.Το 2011 κυκλοφορούν το άλμπουμ Speed of Darkness και πιο ώριμοι και ανεξάρτητοι από ποτέ, αποφασίζουν να ιδρύσουν τη δική τους δισκογραφική εταιρία. Το Speed Of Darkness είναι ο δίσκος που χρειάζεται να ακούσεις όταν έχεις χάσει μια αγάπη, όταν θες να αντιμετωπίσεις τις δυσκολίες γύρω σου, όταν θες να ονειρευτείς. Το άλμπουμ, όπως και οι ίδιοι οι Flogging Molly, είναι η απόδειξη για την ανθεκτικότητα της νεολαίας, για τη σοφία που επιφέρει η ωρίμανση στον κάθε άνθρωπο με την πάροδο του χρόνου και κυρίως για το φως που παρά το σκοτάδι, πάντα θα υπάρχει.Οι Flogging Molly δεν προσαρμόστηκαν ποτέ στις απαιτήσεις της μουσικής βιομηχανίας. Αντιθέτως, πάντα ενδιαφέρονταν περισσότερο για τους θαυμαστές τους παρά την εμπορική επιτυχία και περισσότερο για τη μουσική τους παρά για την αναγνωρισιμότητα στην οποία εύκολα διακρίνει αυτή την αφοσίωση, την έμπνευση και το πάθος που τους χαρακτηρίζει.Οι αγαπημένοι του ελληνικού κοινού Epica επιστρέφουν στη χώρα μας στα πλαίσια του φετινού Rockwave Festival και υπόσχονται για μια ακόμη φορά μια μοναδική εμφάνιση γεμάτη συμφωνική metal και ξεχωριστές μελωδίες.Η Ολλανδικής καταγωγής μπάντα σχηματίστηκε το 2002. Μόλις έναν χρόνο μετά και έχοντας πλέον για βασικό όπλο τους τα δυναμικά φωνητικά της Simone Simons, κυκλοφόρησαν τον πρώτο τους ολοκληρωμένο δίσκο “The Phantom Agony”.Ακολούθησε το “Consign to Oblivion”, το οποίο αποτέλεσε και το album για το ξεκίνημα της ανοδικής τους πορείας και πέντε ακόμη δισκογραφικές δουλειές, με την τελευταία τους να αποτελεί το “The Holographic Principle” το Σεπτέμβρη του 2016, κομμάτια του οποίου θα ακούσουμε και για πρώτη φορά στη χώρα μας στο live, την Κυριακή 2 Ιουλίου.22 years people!The star is still shining!Rockwave Festival grows up with youThank you for being a part of it!Στην πρώτη φάση της προπώλησης (μέχρι 15.01.2017) τα εισιτήρια θα κοστίζουν ανά ημέρα 33€Στη δεύτερη φάση της προπώλησης η τιμή των εισιτηρίων ανά ημέρα θα διαμορφωθεί στα 39€Στην τελική φάση της προπώλησης η τιμή εισιτηρίων ανά ημέρα θα διαμορφωθεί στα 42€Στην πρώτη φάση της προπώλησης (μέχρι 15.01.2017) τα εισιτήρια διημέρου θα κοστίζουν 55€Στη δεύτερη φάση της προπώλησης η τιμή των εισιτηρίων διημέρου θα διαμορφωθεί στα 65€Στην τελική φάση της προπώλησης η τιμή εισιτηρίων διημέρου θα διαμορφωθεί στα 70€Τα εισιτήρια διακεκριμένης ζώνης, μπροστά στη σκηνή (Golden Standing Tickets) ανά ημέρα θα κοστίζουν 50€Τα V.I.P. εισιτήρια ανά ημέρα θα κοστίζουν 50€(Με την αγορά τριών V.I.P./ Golden Standing εισιτηρίων, θα δίνεται και ένα V.I.P. Parking Pass)Τα Golden Standing/ VIP εισιτήρια διημέρου θα κοστίζουν 85€Ταμείο:Η τιμή εισιτηρίων ανά ημέρα θα διαμορφωθεί στα 45€Η τιμή εισιτηρίων διημέρου θα διαμορφωθεί στα 75€TerraVibe Park37ο χλμ Εθνικής Οδού Αθηνών-ΛαμίαςΑθήναTicket House, Πανεπιστημίου 42 (εντός της στοάς), tηλ.210 3608366ΘεσσαλονίκηMusicland, Μητροπόλεως 102, Τηλ. 2310 264880Online Sales ή αγορές με πιστωτική κάρτα, 24 ώρες/ωρο: www.ticketpro.g r | www.tickethouse.gr