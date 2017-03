/ / / / / SadDoLLs: Παρασκευή 31 Μαρτίου @ Six Dogs επετειακό live και παρουσίαση νέου album

Darkkon:

Dead Crows Circle:

INFO:





Οι Αθηναίοι Goth Metalers,με αφορμή την συμπλήρωση 10 χρόνων στην Ευρωπαική goth μουσική σκηνή αλλά και την παρουσίαση του τέταρτου κατά σειρά δίσκου τους με τίτλοσας καλούν σε ενα επετειακό show που θα πραγματοποιηθεί στοτην Παρασκευή 31 Μαρτίου.Μαζί τους οι Αθηναίοιαλλά και οι newcomersως special guests.Μετά από δέκα χρόνια ενεργό δράση στη σκηνή, η μπάντα έχει κυκλοφορήσει τρία full lenghts με την τελευταία κυκλοφορία τους "Grave Party" να κερδίζει πανευρωπαική αναγνώριση από τους κριτικούς αλλά και τους οπαδούς του group. Αυτός ο δίσκος έγινε ιδιαίτερα αγαπητός στις Ευρωπαϊκές χώρες, ιδίως στη Γερμανία με το πρώτο single του άλμπουμ "Lady Cry" να παίζει σε πολλα gothic clubs και να συμπεριλαμβάνεται στη συλλογή "Cold Hands Seduction" του Γερμανικού περιοδικού "Sonic Seducer" το οποίο πούλησε 60.000 αντίτυπα στη Γερμανία .Η μπάντα έχει μοιραστεί την ίδια σκηνή με πολλούς καλλιτέχνες όπως οι Paradise Lost, VNV Nation, Moonspell, Blutengel, Mono Inc. Lacrimas Profundere, Gothminister, Star Industry και Xandria, και έλαβε επίσης μέρος στο Darkstorm Festival το 2013 στη Γερμανία αλλά εμφανίστηκε και ως το main support στη συναυλία των Φινλανδών The 69 Eyes στην Εστονία τον Απρίλιο του 2014. Η μπάντα έπαιξε επίσης ένα ειδικό αφιέρωμα στους ΗΙΜ με τον Zoltan Pluto, πρώην πληκτρα της εν λογω μπαντας, και ένα ειδικό αφιέρωμα στους Deathstars με τον Skinny Disco ως ειδικό προσκεκλημένο. Επιπλέον, η διαχείριση και η προώθηση της μπάντας στη Γερμανία κατά τη διαρκεια του δεύτερου άλμπουμ τους "Happy Deathday» είχε ανατεθεί από την Silke Yli-Sirnio, την original manager των HIM, Nightwish, Amorphis, Children Of Bodom κ.α.Το συγκρότημα διαθέτει επίσης σημαντικές studio συνεργασίες με καλλιτέχνες όπως Skinny Disco (Deathstars), Roberth Karlsson (Scar Symmetry), Zoltan Pluto (HIM), Juha-Pekka Leppaluoto (Charon, Poisonblack, Northern Kings), Jape Peratalo (To/Die/For) και Μiki Chixx (Stoneman). Το επερχόμενο άλμπουμ της μπάντας με τίτλο "Blood Of A Kind" έχει την υπογραφή του Φινλανδού μουσικού παραγωγού "Hiili Hiilesmaa" (ΗΙΜ, Lordi, The 69 Eyes, Sentenced, Moonspell) και πρόκειται να κυκλοφορήσει μέσω της Trisol Music Group και Darktunes στις 31 Μαρτίου του 2017. Η μπάντα είναι επίσης κάτω από τις υπηρεσίες του booking agency Extra Tours που εχει αναλάβει τις εμφανίσεις τους στη Βόρεια Ευρώπη.Οι Darkkon είναι ενα Goth - Rock σχήμα από την Αθήνα με επιρροές απο μπάντες όπως οι Τhe 69 Eyes, HIM, Sisters of Mercy, Fields of the Nephilim κτλ. Οι στίχοι τους βασίζονται σε ιστορίες με βρυκόλακες αλλα αναφέρονται και σε ποιήματα του E.A.Poe, H.P.Lovecraft και σε άλλους του είδους.Το πρώτο τους album με τίτλο "After the Bite" συνοδεύεται μαζί με δυο βίντεο για τα κομμάτια "Full Moon" και "Doctor".Οι Dead Crows Circle είναι ένα Hard Rock συγκρότημα το οποίο σχηματίστηκε στην Αθήνα το Φεβρουάριο του 2014 από το τραγουδιστή Sith K., τον κιθαρίστα George T. και την τότε ντράμερ Alex M.Το σχήμα πήρε την τελική του μορφή με τον μπασίστα Sir Psycho και τον Stef να παίρνει την θέση στα ντραμς.Συνδυάζουν hard rock στοιχεία, βαριά Riff με σκοτεινούς, μελαγχολικούς στίχους και μελωδικά φωνητικά.Οι επιρροές τους καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα από Hard Rock - Alternative - Doom.Τον Νοέμβριο του 2014 ηχογράφησαν το πρώτο τους Demo αποτελούμενο από 3 κομμάτια στο Esoteron Music Studios και έχουν πάρει μέρος σε live ως guests και headliners.S.I.X DOGS - Παρασκευή 31 Μαρτίου - Είσοδος: 6 Ευρώ - Doors Open: 20:00