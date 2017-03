/ / / WARSHIP: Σάββατο 25 Μαρτίου @ Ελεύθερη Ανάδυση Ιδεών Τεχνών Και Πολιτισμού

Οι Warship ζωντανά στην Ελεύθερη Ανάδυση.





Σε έναν χώρο που σέβεται την τέχνη, τον πολιτισμό και πάνω από όλα την θάλασσα οι Warship έρχονται να παρουσιάσουν όλη την μέχρι τώρα δισκογραφική τους δουλειά. Γιαυτό καλούμε φίλους και fans να δώσουν το παρόν σε αυτό το μοναδικό live. Just be there..Είσοδος ελεύθερη.Ώρα έναρξης - 22:00Μπύρα : 3 ΕυρώΚρασί : 2 ΕυρώΡακή : 2.5 ΕυρώFb event: www.facebook.com/events/1850539338540052 Οιείναι μια κλασσική Heavy Metal μπάντα από την Αθήνα. Δημιουργήθηκαν το 2003 και ιδρυτής είναι ο Καπετάν Φόρης.Η ιστορία των Warship ξεκινάει από το 1999. Τότε μια παρέα από γνήσιους μεταλλάδες αποφάσισε να πιάσει τα όργανα και να παίξει καθαρό Heavy Metal. Πολύ σύντομα η δημιουργία της πρώτης μπάντας ήταν γεγονός. Το όνομα αυτής Κόκκαλο. Κυκλοφόρησαν 2 album και παρόλο που έδωσαν μόνο 4 live όσοι παραβρέθηκαν σε αυτά δεν θα τα ξεχάσουν ποτέ.Μετά την διάλυση της μπάντας ο Καπετάν Φόρης προχώρησε στην δημιουργία των Warship. Το πρώτο demo ήταν ήδη έτοιμο το 2004 με τον τίτλο "Warship". Το δεύτερο demo εμφανίζεται στα τέλη του 2006 με τον τίτλο "Attack". Oι Warship εξαπολύουν το 2010 το πρώτο τους επίσημο album με τον τίτλο "The First Wave". Οι κριτικές που δέχονται είναι άριστες.Μετά από μερικούς μήνες προετοιμασίας το πρώτο live των Warship δίνεται στο Lazy Club στις 12/12/2011. Οι μηχανές του πολεμικού πλοίου έχουν πάρει μπροστά και τίποτα δεν μπορεί να το σταματήσει.Μετά την ολοκλήρωση των live και αφού κάλυψαν όλα σχεδόν τα Rock Clubs της Αθήνας οι Warship παίρνουν την απόφαση να γράψουν το νέο τους album.Αυτή την στιγμή η μπάντα έχει κυκλοφορήσει το δεύτερο επίσημο album με τον τίτλο "The Second Wave".Καπετάν Φόρης Ντρίκος- κιθάρα, φωνητικάΚύριος Κώστας Εμμανουηλίδης - μπάσοΚύριος Δημήτρης Μπεχράκης - ντράμςEmail : warship@freemail.gr Official Web Site: http://www.warship.gr/ Youtube: http://www.youtube.com/user/WarshipHeavyMetal Facebook: https://www.facebook.com/WARSHIPHEAVYMETAL