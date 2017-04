/ / Bottom Fest 2017: Σάββατο 20 Μαΐου στον Βόλο

Bottom Fest στις 20 Μαΐου στο Πολυτεχνείο του Βόλου





Potergeist :

Void Droid :

Dendrites :

K2 :

Τοείναι ένα αυτοοργανωμένο φεστιβάλ, στημένο από μια παρέα φίλων που ζουνστην πόλη του Βόλου και τους αρέσει η σκληρή μουσική. Το φετινό φεστιβάλ είναι η συνέχεια μιαςπροσπάθειας που ξεκίνησε πέρυσι για πρώτη φορά με το live με τουςκαιΤο Bottom Fest είναι μια εκδήλωση που γίνεται χωρίς χορηγούς και χρηματοδοτήσεις, πράγμα πουσημαίνει ότι τα έξοδα του φεστιβάλ καλύπτονται από δράσεις, όπως το τζαμάρισμα που έγινε στις30/3, το πάρτυ στο πολυτεχνείο που είναι προγραμματισμένο για τις 28/4, κι από όλους εσάς πουστηρίζεται αυτές τις δράσεις.Αξίζει ιδιαίτερη αναφόρα στις μπάντες που για ακόμα μια χρονιά θα παίξουν αφιλοκερδώς και στηρίζουν την «σκηνή» αλλά και την όλη προσπάθεια που προσπαθούμε να καθιερώσουμε στην πόλη του Βόλου σαν ένα ετήσιο φεστιβάλ Stoner/Southern Rock.Το Bottom Fest 2017 θα γίνει στις 20 Μαίου στο Πολυτεχνείο, χωρίς είσοδο.Ώρα έναρξης 20:00Οι μπάντες που θα εμφανιστούν είναι οι παρακάτω:(Blues Rock / Αθήνα)(Southern Metal / Ιωάννινα)(Southern Metal Rock / Βόλος)(Heavy Rock/Southern Metal / Πάτρα)(Metal / Classic Southern Rock / Αθήνα)Facebook Event / Επικοινωνία:Σε περίπτωση που καληφθούν τα έξοδα του φεστιβάλ και υπάρξουν έσοδα,αυτά θα διατεθούν για την ενίσχυση του Χώρου Κινημάτων – Στέκι ΜεταναστώνOι Potergeist δημιουργήθηκαν το 2004 στην Αθήνα, και είναι ένα Metal συγκρότημα με επιρροές από classic southern rock. Το 2006 ηχογράφησαν τον πρώτο τους δίσκο "Southwards" . Το 2008 κυκλοφόρουν ένα ομώνυμο E.P. Το 2010 ηχογράφησαν το 2ο άλμπουμ τους "Muddy Mermaids". Το 2013 ξεκινούν να ηχογραφούν το 3ο τους αλμπουμ "Swampires" το οποίο κυκλοφόρησε το 2014. Το 2015 ηχογράφησαν τον 4ο δίσκο τους "Crocodile Tears". Όλα αυτά τα χρόνια έχουν μοιραστεί τη σκηνές με μπάντες όπως οι Lynyrd Skynyrd, Monster Magnet, Pro Pain, The Haunted, The Shrine, Kylesa, Paradise Lost, Black Label Society, Corrosion of Conformity και πολλές άλλες.Fb : Potergeist Οι Void Droid είναι ένα Heavy Rock/Southern Metal σχήμα με έδρα την Πάτρα. Δημιουργήθηκαν τον Οκτώβρη του 2012 καί ξεκίνησαν να γράφουν την δικιά τους μουσική διαμορφώνοντας παράλληλα τον ήχο τους.Τον Μάρτιο του 2013 ηχογράφησαν το 1ο τους Demo με τίτλο "Void Droid".Έχουν πραγματοποιήσει αρκετές live εμφανίσεις,καθώς και 2 mini greek tour σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας μαζί με πολλούς φίλους.Τον Δεκέμβρη του 2013 το Αγλλικκό Metal Hammer συμπεριέλαβε το κομμάτι τους "Praying Mantis" σε compilation album με τίτλο "Sons Of Sabbath".Έχουν μοιραστεί την σκηνή με μπάντες όπως Orange Goblin , Planet Of Zeus,Nightstalker.Αυτή την περίοδο πραγματοποιείται η ηχογράφηση του 1ου full length-album,το οποίο θα κυκλοφορήσει σε λίγους μήνες.Fb : Void Droid Bandcamp : https://voiddroid.bandcamp.com Οι Dendrites είναι ένα Southern Metal σχήμα με έδρα το Βόλο. Το Σεπτέμβριο του 2016 κυκλοφόρησαν τον πρώτο τους δίσκο με τον τίτλο "Dendrites" . Έχουν παίξει μαζί με μπάντες όπως οι Potergeist, οι 1000Mods, Tardive Dyskinesia και άλλες.Fb : Dendrites Bandcamp : https://dendritesband.bandcamp.com/releases Oι Κ2 είναι ένα Southern Metal σχήμα με έδρα τα Ιωάννινα, που δημιουργήθηκε το 2014. Tο 2014 κυκλοφορησαν το πρωτο τους EP με τίτλο "At Mini P's". Την τελευταία περιοδο δουλεύουν την συνθεση του πρωτου τους full length. Έχουν μοιραστεί τη σκηνή με μπάντες όπως οι Planet of Zeus, Beyond Perception, Bad Movies και άλλες.Fb : K2 - band Bandcamp : https://k2band.bandcamp.com/releases