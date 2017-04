/ / / / CORETHEBAND: Δείτε το νέο τους video για το κομμάτι "Elephant"

Lyrics:





I don't know what's going on inside your head.

I don't know what's going on around you, around me.

So are we gonna ignore the elephant? Ignore the elephant? Ignore the elephant stuck inside this room woah-oh?

Ele-ele-elephant. Did you ever really want me to go?

We've been wrong. I know we have. Can you tell me what comes next?

I can't stand the distance and you can't too.

But what more can I do when I love you?









Coretheband - Photo by Christina Perifana

Script By: Manolis Levedelis

Script Co-Written By: Vangelis Kalaitzis, George Inglezakis





ACTORS

Elephant: George Inglezakis

CORETHEBAND: CORETHEBAND (Obviously)





Elephant Mask By: Christiana Karfi





Special thanks to: Loula Michelakis





SONG INFO //





Produced, mixed, arranged & mastered by ARES at Trinitree Studios - Willich, Germany

Recorded in: Chania, Crete, Greece

Recording Engineer: Giorgοs Peppas









Δείτε το νεο βίντεο των, το οποίο σκηνοθετήθηκε απο τον βραβευμένο σκηνοθέτησε σενάριο του ιδίου και τωνκαιΗ ηχογράφηση του κομματιού έγινε στα Χανιά από τονκαι η παραγωγή του ολοκληρώθηκε σταστο Willich της Γερμανίας από τον).Το τραγούδι ανήκει στο νεό EP τωνμε τίτλο, τον οποίο μπορείτε να αγοράσετε στα παρακάτω links:Google: https://goo.gl/eIsyhb iTunes: https://goo.gl/db9nnD Spotify: https://goo.gl/D3zKmN Social Media Links της μπάντας:Facebook : https://goo.gl/boRP37 Instagram : https://www.instagram.com/coretheband/ Twitter : https://twitter.com/realcoretheband #coretheband