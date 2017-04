/ / / EMPTY FRAME: Σάββατο 22 Απριλίου @ Υπόγειο

ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ





EMPTY FRAME LIVE @ ΥΠΟΓΕΙΟ + dj set by Sinner

Το βανάκι τωνπαίρνει μπρος, γκαζώνει και κατευθύνεται προς την αγαπημένη Θεσσαλονίκη.Το Σάββατο 22 Απριλίου οιθα ανταμώσουν για πρώτη φορά με τους φίλους τους στη Θεσσαλονίκη, ανεβαίνοντας στη σκηνή του «», έτοιμοι για ένα ακόμη εκρηκτικό live. Έχοντας γράψει μπόλικα χιλιόμετρα σε πολλά stages εδώ και έντεκα χρόνια, ξεχωρίζουν για τις εντυπωσιακές τους εμφανίσεις και το επιβλητικό κλίμα που δημιουργούν στις συναυλίες τους.Κινούμενοι με ευκολία σε όλο το φάσμα του alternative rock, οι Empty Frame αλλάζουν ταχύτητες από την folk, το indie και πιο σκοτεινά μονοπάτια σε heavy ξεσπάσματα και progressive εξάρσεις. Βασικό συστατικό αυτού του εκρηκτικού μουσικού κοκτέιλ ο λυρισμός και ο αρμονικός συνδυασμός ηλεκτρικών και κλασικών οργάνων.Το Σάββατο 22 Απριλίου οι Empty Frame ολοκληρώνουν με τον καλύτερο τρόπο έναν υπέροχο κύκλο τεσσάρων ετών (με τρεις κυκλοφορίες: ένα album και δύο soundtracks) και πατούν play για την επόμενη μουσική τους περιπέτεια, προετοιμάζοντας τον τρίτο τους δίσκο.Ας «κατεβούμε» στο Υπόγειο παρέα…Η βραδιά δεν θα τελειώσει τόσο νωρίς! Μετά το live ακολουθεί σούπερ DJ set από τον DJ SinnerEMPTY FRAME BIOΟι Empty Frame είναι μια από τις πιο αναγνωρίσιμες και καλοκουρδισμένες μπάντες της ελληνικής underground αγγλόφωνης σκηνής, έχοντας προκαλέσει αίσθηση τόσο με τον πρωτοποριακό τους ήχο, όπως αποτυπώνεται στις δισκογραφικές τους δουλειές, όσο και με τις εκρηκτικές live εμφανίσεις τους οι οποίες είναι πάντα σημείο αναφοράς.Γεννήθηκαν το Νοέμβρη του 2005 και τα τελευταία δέκα και πλέον χρόνια είναι ένα από τα πιο πολυσυζητημένα σχήματα της πόλης με συνεχόμενη και δυναμική παρουσία. Έχουν ήδη γράψει… πολλά χιλιόμετρα σε όλους τους γνωστούς συναυλιακούς χώρους της Αθήνας, ενώ έχουν συμμετάσχει σε πολλά φεστιβάλ εντός και εκτός της πρωτεύουσας κερδίζοντας κάθε φορά το πιο ζεστό χειροκρότημα του κοινού. Έχουν ακόμη εμφανιστεί στο πλευρό μεγάλων ονομάτων όπως οι Woven Hand και ο Sivert Hoyem. Μετρούν αισίως τέσσερις δισκογραφικές δουλειές (2 albums και 2 soundtracks), οι οποίες συγκεντρώνουν εξαιρετικές κριτικές από κοινό και μέσα.Πότε ονειρική και μυστηριακή και πότε νευρώδης και εκρηκτική, αλλά πάντα μελωδική, η μουσική τους δεν περιορίζεται σε ένα είδος, ενώ οι συνθέσεις τους αποτυπώνουν με τρόπο ξεχωριστό το πάντρεμα των επιρροών τους με τις σκέψεις, τις ανησυχίες και τις «εμμονές» του συγκροτήματος.Αν κάποιος προσπαθούσε οπωσδήποτε να την περιγράψει θα έπρεπε να πει ότι κινείται στο φάσμα του ανεξάρτητου ροκ με στοιχεία indie, folk, gypsy, post – rock, progressive και κλασικής μουσικής.ΔισκογραφίαΟι Empty Frame κατάφεραν να προκαλέσουν «θόρυβο» από το demo τους, «Τake Over The City». Ηχογραφήθηκε στις αρχές του 2007 και κομμάτια του ακούστηκαν αρκετά τακτικά σε επιλεγμένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και στο Διαδίκτυο.Η πρώτη επίσημη δισκογραφική δουλειά τους «They Think We Are Eskimos» κυκλοφόρησε τον Απρίλιο του 2011 από τη Legend και έγινε δεκτή με μεγάλο ενθουσιασμό από κοινό και κριτικούς, ενώ εξαντλήθηκε σύντομα. Βρέθηκε, άλλωστε, σε αρκετές λίστες ως μία από τις κορυφαίες κυκλοφορίες της χρονιάς.Την άνοιξη του 2014 οι Empty Frame ξεκίνησαν ένα νέο μουσικό ταξίδι κυκλοφορώντας το πολυαναμενόμενο δεύτερο album τους «The Blackbird Flies». Για μια ακόμη φορά το άλμπουμ απέσπασε εξαιρετικές κριτικές αναδεικνύοντας τους EF ως μια από τις καλύτερες μπάντες στην ελληνική εναλλακτική σκηνή με ξεχωριστό και πρωτοποριακό ήχο.Άλλα projectsΕκτός από τη συμμετοχή σε αρκετά φεστιβάλ και τις συναυλίες σε διάφορους χώρους, οι Empty Frame έχουν συνθέσει και ηχογραφήσει το soundtrack/original score για την επιτυχημένη τηλεοπτική σειρά «Ηρωίδες».Τον Ιούνιο του 2015 παρουσίασαν ένα ακόμη φιλόδοξο σχέδιο. Τη μουσικοχορευτική παράσταση «Hands/Χέρια» σε συνεργασία με την ομάδα σύγχρονου χορού «Still Pilgrim Paradox» με πρωτότυπη μουσική από τους Empty Frame. Το Hands/Χέρια ανέβηκε για τέσσερις παραστάσεις στο θέατρο Olvio και ενθουσίασε όσους το παρακολούθησαν.To Hands ηχογραφήθηκε live στο Sierra Studios και από τις αρχές Ιανουαρίου του 2017 διατίθεται σε διαδικτυακή μορφή στην σελίδα της μπάντας στο Bandcamp.Αντώνης Βαβαγιάννης – Guitars, Piano, VocalsΠαναγιώτης Φέτσης – Bass, VocalsΧρήστος Καλλιμάνης – GuitarsΜπάμπης Βασιλειάδης – Drums, PercussionΝίκος Σολωμός – ViolinΚαίτη Πάντζαρη – Cello, VocalsΣάββατο 22 ΑπριλίουΥπόγειο, Μελενίκου 13, ΘεσσαλονίκηDoors Open: 21.00Ώρα Έναρξης: 22.00Είσοδος: 5 €