/ / / / / GHOST SEASON: Album release show, Παρασκευή 21 Απριλίου @ The Crow Club w/ Ganzi Gun και Glass Eye Filter

Μετά από αρκετές εμφανίσεις τους στο Αθηναϊκό κοινό, οι, παρουσιάζουν επίσημα το άλμπουμ τουςστο, την Παρασκευή 21/04/2017!Μαζί τους οι φανταστικοίκαι οιThe Crow ClubΣινωπης 27, ΑθήναΠόρτες 22:00 / Είσοδος 5 €Οι Ghost Season είναι ένα τετραμελές σχήμα από την Αθήνα που γεφυρώνει το μουσικό χάσμα του χθες και του σήμερα, παντρεύοντας παλιές και νέες επιρροές σε ένα εκρηκτικό μουσικό αποτέλεσμα, το οποίο αν και χαρακτηρίζεται ως modern και alternative metal, στην πραγματικότητα έχει την δικιά του μοναδική ταυτότητα.Με δύο κυκλοφορίες , το EP «Ghosts Like Her» (2014) και το ολοκαίνουριο LP «Like Stars In A Neon Sky» (2017) το οποίο κυκλοφόρησε με παγκόσμια διανομή από την Αμερικάνικη Pavement Entertainment (USA), εταιρεία που στεγάζει συγκροτήματα-ορόσημα για τον μοντέρνο αμερικάνικο ήχο όπως οι Soil, οι (hed) pe και οι Flaw, έχουν καταφέρει να αποσπάσουν εξαιρετικές κριτικές από μουσικά περιοδικά και κριτικούς σε όλη την υφήλιο. Η πραγματική δύναμη των Ghost Season όμως κρύβεται στις live εμφανίσεις τους, στις οποίες κάθε σύνθεση αποδίδεται με τέτοια ενέργεια και δυναμισμό που αποκτάει άλλη διάσταση και μεταμορφώνεται σε κάτι ζωντανό.Οι Ganzi Gun είναι ένα πενταμελές σχήμα από την Αθήνα, το οποίο κινείται στο χώρο του μοντέρνου Αμερικάνικου heavy rock. Κυριότερες επιρροές της μπάντας είναι σύγχρονα σχήματα όπως οι Seether, Shinedown, Nickelback, αλλά και μεγάλα ονόματα του χώρου όπως οι Metallica, Skidrow. Το Μάρτιο του 2014 η μπάντα μπήκε στο στούντιο για να ηχογραφήσει το πρώτο της άλμπουμ, με την καθοδήγηση του Bob Katsionis (Firewind, Outloud) και του David Prudent (Stormbringer). Το άλμπουμ τιτλοφορείται Welcome to the Show και κυκλοφόρησε επίσημα στις 14/2/2015 από την ROAR! - Rock of Angels Records Στις 14/4/2016 κυκλοφόρησε επίσημα ως digital single το cover στο κομμάτι Lonely Boy των The Black Keys.Οι Glass Eye Filter είναι ένα progressive metal συγκρότημα από την Αθήνα. Με επιρροές από πολλές μπάντες του είδους, αλλά και τον ευρύτερο μουσικό χώρο, το συγκρότημα κάνει τις πρώτες του εμφανίσεις στις μουσικές σκηνές της Αθήνας.